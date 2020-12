La Rinconada instala semáforos a demanda para las personas ciegas

La Rinconada ha estrenado este martes semáforos adaptados para personas ciegas y de uso a demanda , que harán más accesibles y seguros los cruces y pasos para los peatones con dificultades visuales . Unos dispositivos instalados gracias a la colaboración municipal con la Fundación ONCE , y que suponen un beneficio para las personas con discapacidad visual, así como una mejora para las personas mayores o con movilidad reducida.

Los 16 semáforos ya en servicio se activan tanto mediante un mando que poseen los usuarios como a través del sistema Bluetooth del teléfono móvil . De esta forma, el dispositivo detecta al usuario invidente y se activa de forma automática . El resto del tiempo permanecen apagados, por lo que se evita la emisión de sonidos innecesarios cuando no están en uso. Igualmente, los dispositivos se desconectan entre las 23.00 y las 07.00 horas para permitir el descanso de los vecinos del entorno de estos cruces y pasos peatonales.

Para poder activarlos, los usuarios dispondrán de un mando, que facilitará el Ayuntamiento a los afiliados a la ONCE – actualmente hay 50 persona en la localidad –. Los equipos están homologados por la Fundación ONCE y el Grupo Fundosa – división empresarial de la fundación –. Así mismo, ha sido galardonado con el premio a la innovación en telecomunicaciones de la Fundación ONCE Vodafone.

El sistema, denominado PASBLUE, es una mejora de los antiguos equipos, denominados CIBERPAS, siendo esta la séptima versión. Cuentan con el aval de su instalación en ciudades como Sevilla, Córdoba y Málaga, donde “se ha comprobado su buen funcionamiento y aceptabilidad por parte de la comunidad de personas ciegas”, según se ha explicado desde el consistorio.