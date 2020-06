Se suspende la romería de San Benito de Castilblanco de los Arroyos

A pesar de que Andalucía entró este lunes en la tercera fase hacia la vuelta a la normalidad, con lo que ello supone en la reducción de limitaciones y restricciones, la hermandad ha tomado en consideración “las indicaciones de las autoridades sanitarias, que desaconsejan cualquier tipo de aglomeración de personas”.

El hermano mayor, José Manuel Álvarez, ha comentado que “jamás pensé que me vería teniendo que cancelar la romería”. Asegura que “la salud es lo primordial”, no sin insistir en que la romería no se va a celebrar “en la ermita, haciendo el camino, pero en nuestras casas no se va a suspender”.

La evolución de la pandemia determinará la celebración de los cultos

La evolución de la pandemia y las consiguientes restricciones determinarán el formato y celebración de los cultos y actos que cada año anteceden a la celebración de la romería del Patrón de Castilblanco en la última semana de agosto, y de los que se informará en fechas más próximas.