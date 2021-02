El consumo de kiwi mejora la salud digestiva

No llevar una dieta rica en vitaminas, nutrientes y fibra, no beber suficiente agua y no practicar deporte son las principales causas para no tener una buena salud digestiva. En este punto, los kiwis pueden ayudarnos gracias a la enzima digestiva natural que poseen: la actinidina. “La actinidina puede mejorar la salud digestiva aumentando el vaciamiento gástrico y la digestión de proteínas”, así lo explican desde Zespri , una de las mayores productoras de kiwis en el mundo.