¿Dónde se puede estacionar el patinete eléctrico en Sevilla?

Una de las dos empresas de alquiler de patinetes eléctricos que prestan servicios en Sevilla actualmente, Lime, ha afirmado que la modificación de la Ordenanza de Circulación que regula por primera vez estos vehículos y otros de movilidad personal en la capital crea "incertidumbre y no responde a la creciente demanda de los usuarios", a la par que se ha mostrado dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento de Sevilla para "encontrar soluciones conjuntas".

Entre esas soluciones, menciona en una nota de prensa la instalación de zonas específicas para estacionar estos vehículos que "redunden en beneficio de todos los ciudadanos", un aspecto que asegura que "no se ha concretado en la ordenanza".

La normativa obliga a que los patinetes se estacionen solo en los espacios especialmente habilitados para ello, Juan Espadas, que señaló que se está preparando una «zonificación o lugares de depósito» donde coger y dejar los patinetes eléctricos. Hasta entonces, lo «conveniente» es que los usuarios los estacionen en «lugares recogidos» donde no constituyan «obstáculos para la movilidad peatonal», continuó el regidor.



Los patinetes no podrán dejarse aparcados ni en las aceras ni en las zonas peatonales. Estará igualmente prohibido amarrarlos al mobiliario urbano, a los árboles, a las señales o a los aparcabicis. Solo se podrá estacionar en los lugares específicamente destinados para estos vehículos.



En tal sentido, el director general de Lime España, Álvaro Salvat, asegura que "Sevilla debe seguir el camino de otras ciudades europeas, donde se puede estacionar en lugares bien señalizados, autorizados por el Ayuntamiento". Asimismo, desea extender esa "colaboración conjunta" impulsando campañas de sensibilización que promuevan una circulación "responsable en patinete y un estacionamiento adecuado".

La empresa afirma que ha puesto en marcha distintas medidas para fomentar el "buen uso y estacionamiento" del patinete, ya que su sistema "impide su aparcamiento y limita su velocidad en las zonas más sensibles de la ciudad". También, asegura que proporciona directrices a sus usuarios a través de la aplicación y con carteles informativos que se encuentran en los patinetes y dispone de "un equipo activo las 24 horas del día que recoge y reubica los patinetes".

"La seguridad es una prioridad para nosotros y estamos proponiendo y adoptando iniciativas para aumentar la conciencia de los usuarios sobre el buen uso del patinete, así como para garantizar su convivencia con otros medios de transporte y la seguridad de los vecinos en las calles, especialmente para las personas con movilidad reducida", ha añadido Salvat.

La empresa realiza un balance "muy positivo" de su experiencia con los sevillanos durante estos meses, ya que "el comportamiento mejora cada vez más", con una cifra que supera "los 25.000 usuarios".