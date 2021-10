Juicio en Sevilla: El acusado de apuñalar y estrangular a su mujer dice que tuvo un «apagón»

En cuanto a la noche del 20 de marzo, ha explicado que la mujer y él subieron a la azotea del bloque de viviendas donde residían para tomar "una copa" al aire libre, asegurando que él habría consumido numerosas cervezas; y que tras comentar ella los "planes" para su nueva vida; una vez bajaron al piso él decidió intentar suicidarse, para lo cual según su versión de los hechos consumió "30 pastillas" de un fármaco relajante, para así "morir" en la cama una vez acostado.

Tras la ingesta de los barbitúricos, según el acusado, habría sufrido un "apagón" de su conciencia del que sólo recordaría fugaces imágenes en su mente de la mujer gritando, "un charco de sangre" y su abogado diciéndole "no declares, no declares", tras lo cual habría recuperado la conciencia tres días después de los hechos. "No sabía ni donde estaba", ha asegurado.

La víctima, de su lado, ha asegurado que durante el rato que ambos compartieron en la azotea, el acusado tan sólo bebió una cerveza porque el mismo no toleraba apenas el alcohol, tras lo cual al bajar a la vivienda y entrar en la cocina sintió una acometida por detrás y la primera "cuchillada", tras lo cual reclamó al encartado que "parase", pero el mismo habría intentado asfixiarla, asestándole después una segunda cuchillada. "Había sangre por todos lados", ha aseverado la mujer.