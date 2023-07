«Nos han engañado con la SE-40»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha criticado con dureza que en la ronda de circunvalación SE-40, "la mayor obra de esta envergadura parada en España", una vez concluida la legislatura, "no se haya llegado a nada". "Desgraciadamente, nos han engañado. No se ha puesto ni una piedra para solucionar el paso del río Guadalquivir. Este cuello de botella limita el crecimiento empresarial y su movilidad, por lo que supone un gran hándicap para la provincia".

Así lo expresa en una entrevista concedida a Europa Press, en la que destaca que, sumado al "colapso" de la SE-30 y los "retrasos" en las obras del Puente del Centenario, convierten a Sevilla en una "ratonera". En su opinión, "esto refleja que no hay voluntad política de hacer nada: ni túneles, ni puentes".

Al respecto, Rus señala que hay tres tramos de la SE-40 --Salteras (A-66)-La Algaba (A-8006), La Algaba (A-8006)-La Rinconada (acceso norte) y la conexión de la A-8006 con la A-4-- que ahora tienen que actualizarse al estar "obsoletos" y "cambiar la normativa". "Esto demuestra la gran indiferencia y falta de compromiso del Gobierno de España con Sevilla". Además, añade, "no hay proyectos, por lo que aunque llegue dinero de Europa, no se podrán llevar a cabo porque no entrarán en plazos".

Rus recuerda que desde que empezaron las obras, han pasado nueve legislaturas y ocho ministros, "y no se ha terminado ni la mitad: de los 77 kilómetros programados sólo hay 38 en servicio". "Nunca los proyectos se han llevado por la vía de urgencia, como deberían, al ser una infraestructura clave, con todo el tráfico de mercancías y la industria agroalimentaria". En su opinión, "hay que pedir responsabilidades a los diputados por Sevilla, del color que sean, ante estos agravios".

"Sevilla sería más competitiva con la SE-40: mejoraría la eficiencia, las conexiones, la atracción de inversión de plataformas logísticas, la distribución, el transporte, y supondría un ahorro de tiempos, de plazos y de costes". Además, "no es sólo una infraestructura estratégica para nuestra provincia, también lo es para Huelva, Cádiz y el Sur de Portugal", añade el presidente de los empresarios sevillanos.