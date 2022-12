De la lista de ganaderías al modelo de temporada

No hay demasiadas sorpresas sobre lo avanzado, más allá del ‘destierro’ de la divisa de Juan Pedro Domecq , una de las más prodigadas en el ruedo de la Maestranza pero de rendimiento inversamente proporcional a la apuesta reiterada de la propia empresa y los deseos de los matadores que, en los últimos años, reclamaban su comparecencia. A nadie se le escapa que los toros del antiquísimo hierro ducal no atraviesan su mejor momento y seguramente era justo y más que necesario el descanso después de lidiar hasta tres corridas en la temporada de 2022. Es una ganadería de gran fondo que estuvo y estará cuando remonte el bache.

Mientras tanto los aficionados pueden felicitarse –con confirmación oficial- de la presencia de uno de los emblemas más clásicos del antiguo campo bravo sevillano. Los ‘buendías’ reverdecen -marcados con el hierro de La Quinta- en los cerrados de Fuenlahiguera, la finca palmeña de la familia Martínez Conradi, que ha sabido poner en la vanguardia de la cabaña brava contemporánea a sus inconfundibles toros cárdenos. La presencia de la sangre Santacoloma en el elenco ganadero sevillano –en el nivel que está dando La Quinta- es una buena noticia para el toreo y hasta un guiño a su mejor historia. También lo es el retorno –reclamados por Morante de la Puebla- de los fogosos ‘domecqs’ de El Torero o los boyantes ‘núñez’ que los hermanos Lozano marcan con el hierro de Alcurrucén.

Por ahí viene la reflexión... En la variedad está el gusto en estos tiempos de toros tan completos como predecibles que han arrebatado algunas incertidumbres que añadían un plus a la hermosa incógnita de una tarde de toros. El mundo del toro no puede permitirse despreciar el inmenso tesoro genético que atesoran las dehesas cerrando las ferias en torno a un puñado demasiado corto y concreto de hierros. No, no se trata de invocar al torismo demagógico sino de reivindicar excelentes vacadas que deberían tener su cuota en el mercado. Lo dejamos ahí...