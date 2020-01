Doce campanadas taurinas para la temporada 2019 en Sevilla

Primera campanada, mes de febrero: El encaje ferial de Morante encalla con la televisión. Morante quería evitar las cámaras o, al menos, variar el modo de locutar las corridas con el que se encontraba absolutamente incómodo. El torero llegó a admitir que contemplaba otras fechas para evitar ser televisado. Mientras se dirimía el asunto y encallaban momentáneamente las negociaciones, el diestro de La Puebla se quedó fuera del cartel del Domingo de Resurrección mientras arreciaban los rumores de su ausencia definitiva en el ciclo sevillano. Finalmente no fue así y el matador cigarrero acabó acordando con Ramón Valencia hacer tres paseíllos primaverales y un cuarto en el ciclo otoñal de San Miguel. Eso sí, el empresario se vio obligado a atajar la rumorología confirmando esos cuatro contratos en la presentación del cartel pictórico de María Gómez.

Era la sexta vez que se había ganado el paseo a hombros bajo el mítico arco que se mira en el Guadalquivir y la quinta que pudo consumarlo. Pero el ‘portazo’ del precoz maestro madrileño no tuvo esta vez la contundencia de otras ocasiones . Eso sí: no se le puede negar a Julián López su ascenso al cuadro de honor del coso maestrante. El Juli ya ha rebasado la marca –tanto tiempo inalcanzable- de Curro Romero y ha igualado a Espartaco, que logró su quinta Puerta del Príncipe volando por encima de cualquier dictadura estadística en su reaparición puntual de 2015. El caso es que Julián cortó un trofeo discutido y discutible a su primer toro de Garcigrande y se llevó dos orejones del segundo de su lote, al que también se le concedió una vuelta generosa. Antes había mostrado su mejor dimensión en Resurrección para emborronar parcialmente su paso por Sevilla con la espesita mixta compartida con Ventura y Cayetano.

Sucedió en la tarde del viernes de preferia. Roca Rey se había marchado de vacío en su primer compromiso, la tarde del Domingo de Resurrección. Ese tres de mayo salió puesto y dispuesto para reventar las costuras de la plaza de la Maestranza. Se había anunciado con Castella y Manzanares para despachar la siempre esperada corrida de Núñez del Cuvillo. El caso es que la tarde caminaba cuesta abajo. Castella, sin lote, y Manzanares, sin pulso, no habían logrado levantar un festejo que tuvo que aguardar a la salida del sexto para encender la traca. El paladín peruano le formó un lío antológico, una faena trepidante, siempre entregada, en la que no faltó un extraordinario fondo de calidad, rematada con un espadazo contundente del que salió rodado el toro. Cayó la primera oreja, la segunda, le pidieron el rabo...

La noticia dio la vuelta a todos los rincones del toreo. Roca Rey decidió cortar por lo sano después de comprobar que el proceso de recuperación de la lesión que arrastraba desde la tarde del 21 de mayo en la feria de San Isidro no había cumplido los plazos previstos. Desde el entorno del torero se había filtrado que la Goyesca de Ronda era la meta fijada para volver al tablero. Pero no pudo ser así. El diestro peruano se vistió por última vez de luces en la primera tarde que había contratado en San Fermín. Entonces se hizo patente el dolor incapacitante que le impidió cumplir su segundo compromiso. No hubo más en la temporada española y tuvo que esperar a la feria del Señor de los Milagros para recuperar el tacto del traje de luces. Roca ya anunciado que su reaparición en este lado del Atlántico se verificará en la próxima feria de Fallas.