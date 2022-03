Su propuesta pertenece a un mundo, el del llamado arte contemporáneo, que vive confinado en su altiva mandorla alimentando un mercado de humo que nada tiene que ver con la calle. No, no se le puede negar a la Real Maestranza de Caballería, artífice del encargo, la altura de miras de una propuesta que ya ha rebasado el cuarto de siglo. La colección de carteles tiene ganada el futuro pero encuentra demasiados escollos en su presente inmediato. El tiempo dirá si la sopa de letras del vietnamita sonriente –que sí tiene una interesante historia personal y familiar- se convierte en una obra de referencia dentro de ese catálogo iniciado en 1994 gracias al decidido impulso del recordado pintor y maestrante Juan Maestre de León.

Pero el cartel podría haber alcanzado un peligroso punto de no retorno. Falla en un parámetro fundamental: no tiene en cuenta el público, tan preciso, al que va destinado. El aficionado difícilmente se puede ver retratado en ese tipo de propuestas. Pero el debate, en realidad, es mucho más amplio y rebasa el ámbito de la iniciativa maestrante. Andamos chapoteando en las orillas de este despotismo artístico –el del arte contemporáneo- en el que casi nadie se atreve a disentir por miedo a ser tachado de indocumentado.

Pues hay que volver a Sevilla, al cartel de la Maestranza: por más que se invoque a Lorca, o la figura de Sánchez Mejías, el cromatismo de la fiesta o la biblia en pasta ahí sólo hay dos letreros medio ilegibles que nos ha colocado un tío en vaqueros y los zapatos llenos de polvo que, eso sí, no ha cobrado un duro por el díptico. No, no hace falta ser el niño de cuento para señalar que el emperador está desnudo. El ininteligible arte contemporáneo necesita de una monserga pseudoliteraria que lo justifique pero el verdadero arte, el que emociona, interpela, alegra, entristece, sorprende... el arte que arrebata no necesita de ninguna explicación. Se de hoy, de ayer o de antes de ayer. La pregunta es... ¿ha llegado el momento de plantearse algún giro de timón? El asunto compete al cuerpo nobiliario, que es el que se juega los cuartos y empeña su prestigio.