Espeluznante cornada a Mariano de la Viña con tres paradas cardíacas

La espeluznante y gravísima cornada sufrida por el banderillero Mariano de la Viña, que entró en la enfermería con parada cardiaca, a punto estuvo de teñir de luto el final de una feria del Pilar de masiva asistencia de público. Pero De la Viña no fue el único herido del negro cierre de estos "pilares", pues el propio Miguel Ángel Perera resultó desarmado durante el tercio de varas del sexto toro que, al hacerle hilo, le acabó propinando un puntazo en la parte trasera del muslo derecho.

Los médicos que han atendido en la enfermería de la plaza y en la Clínica Quirón al banderillero Mariano de la Viña, y al matador Miguel Ángel Perera, heridos en Zaragoza, no emitirán parte sobre el estado de ambos toreros hasta este lunes.