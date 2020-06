Hay que dar toros...

Y las campanas empiezan a sonar: Ávila ha puesto fecha al comienzo de esta peculiar temporada de la pandemia entre los días 17 y 19 de julio. Se ha programado un espectáculo de recortes y dos corridas de toros que pivotarán entre el arte y el torismo. Pero todos los dedos apuntan al estreno de agosto como definitivo punto de arranque de la campaña de las figuras, que andan concentradas, de tentadero en tentadero, para recuperar el pulso dormido y hasta echar fuera algún quilito de más. Las noticias se suceden. En Huelva no habrá fiestas colombinas pero la plaza de la Vega Larga no se quedará sin toros entre el uno y el dos de agosto. La empresa prepara dos eventos. Se trata de una corrida a pie y otra mixta en las que ya serían fijos los locales: el rejoneador Andrés Romero y el diestro David de Miranda. Pero las combinaciones, como no podía ser de otra manera, se completarán con nombres de la primera fila. Suenan Aguado, Morante, Perera... Por ahí podrían ir los tiros. Ojalá.