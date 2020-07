Hijos de Caín

Así está el solar patrio. La cosa está que arde, y el odio empieza a correr peligrosamente, sin freno, despertando fantasmas que deberían estar encerrados. Algunos recogen lo que han sembrado: sólo así se puede explicar la turbamulta que se formó en ese bar de Sanlúcar que usted y yo conocemos para echar al tal Monedero. Mala cosa. Le dieron alas para seguir vendiendo su mercancía ajada. El gurú morado, cacareando y sin plumas, no tardó en emplear las dichosas redes sociales para invocar a Lorca y hablar de fusilamientos, haciéndose la picha un lío con el dichoso 36. Pero el tipo –que abofeteó a un camarero, por cierto- olvidó un dato que nos lleva al encabezamiento de estas líneas: el grandioso poeta de Fuente Vaqueros fue pasado por las armas junto a maestro de escuela y dos banderilleros anarquistas . Se llamaban Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. En estos tiempos no les habrían dejado ni afiliarse.

La cosa se ha puesto fea y aunque algunos quieran quedarse con la foto fija del dudoso escrache a la nefasta ministra Díaz en no sé qué acto de Toledo la realidad es otra. El gobierno de España, o parte de él, prefiere agarrarse a sus dudosos postulados ideológicos hasta el punto de rozar la prevaricación . Todo, antes de favorecer la tramitación de las ayudas que necesita el proletariado del toreo para sobrevivir. Está muy bien ponerse estupendo, afear el comportamiento de las alas más exaltadas del gremio o decir –rendidos a la demagogia más absoluta- que los toreros no pueden pasar hambre cuando uno de ellos se ha comprado un casoplón y tal y tal... ¿ Qué tiene que ver la fortuna de una figura con el sueldo de un banderillero, un picador o un mozo de espadas ? El ninguneo sistemático al sector ha llevado a estos extremos indeseados para todos pero es que, más allá del debate taurino o antitaurino, está en juego el pan de centenares de familias que lo están pasando mal , muy mal mientras algunos se dedican a azuzar a una España contra otra y a poner sellos de buenos y malos.

Parece que las protestas podrían haber calado, al menos fuera del búnker podemita del ministerio de Trabajo. Y hablando de la ministra, se ha hecho la mártir doliéndose del presunto escrache en esas redes que hacen bueno el viejo dicho: por la boca muere el pez. Rastreando en cuenta personal encontramos esta pasmosa declaración: “los escraches son la única arma que tienen los que sufren la crisis para defenderse”. Sus amiguetes Pablo e Irene, emparejados y residentes en Galapagar, se apresuraron a condenar los actos presuntamente violentos que amargaron la jornada toledana de doña Yolanda. El caso es que Iglesias, antes de comprarse esas chaquetas que le vienen tan grandes comentaba que dichos escraches “son un mecanismo democrático para que los responsables de la crisis sientan una mínima parte de sus consecuencias”. La señora Iglesias –de soltera Irene Montero-, a la que tiene colocada en el gobierno del Reino de España, tampoco quería ser menos. “Escrache no es acoso, es interpelar a los diputados para que hablen con nosotros y no nos den la espalda”. ¿Las cosas son buenas o malas según quién las provoca? No hay más preguntas...