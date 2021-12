Pepe Luis Vázquez: un torero para una infanta de España

El año Pepe Luis coge vuelo. Y la sorpresa llegó de la mano de la presencia, más o menos inesperada, de toda una infanta de España: doña Elena de Borbón, duquesa de Lugo. Su presencia en la Fundación Caja Rural sirvió para subrayar la definitiva trascendencia taurina, social, cultural, costumbrista e histórica de un torero de Sevilla. Se cumple un siglo del nacimiento de Pepe Luis Vázquez Garcés, el llamado Sócrates de San Bernardo y el salón de actos de la entidad se quedó pequeño para sumar políticos, banqueros, aficionados, generales y almirantes, maestrantes de Sevilla, ganaderos, hombres de la cultura, también toreros como Emilio Muñoz, Fernando Cepeda, Rafael Torres, Lama de Góngora, Juan Ortega...

“Se trata de explicar a las nuevas generaciones quién fue Pepe Luis como torero pero también los valores humanos que encarnó” explicó el periodista Álvaro Acevedo, escogido por la familia para comisariar este amplio programa de actos que incluye una exposición a celebrar en el Ayuntamiento de Sevilla y una serie de charlas que tendrán distintas localizaciones y protagonistas. Acevedo ha contado con el apoyo inestimable del Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado y la ayuda de un largo listado de ayudas y patrocinios entre organismos oficiales, fundaciones, empresas y empeños particulares. Acevedo, que se declaró a sí mismo como “un ayudante de la familia” y destacó especialmente los valores íntimos y familiares de un torero que hizo de la discreción y el saber estar una de sus señas de identidad. Es una de las premisas que marcó la propia familia. “Queríamos equilibrar la dignidad del acontecimiento con la sencillez que le hubiera gustado al maestro, un hombre que siempre supo estar en su sitio”, señaló el comisario que definió a Pepe Luis Vázquez como un hombre “sencillo en la calle y natural en la plaza; que decía las palabras exactas y los pases justos...”

No fue la única intervención dentro de un acto extenso en el tiempo pero brillante en el contenido que había abierto el poeta y escritor José León, que formó un lío de los suyos declamando al compás de una guitarra. León fijó su atención en la infanta y habló de su abuela, doña Mercedes, “que sin en Barcelona era duquesa, en Sevilla era nuestra princesa, partidaria de Romero y madre del Rey de España”. Un viva al Rey fue coreado al unísono. Las connotaciones son evidentes. José Luis García-Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural, saludó a la larguísima lista de autoridades y personalidades presentes en la que Sonia Gaya se estrenaba como alcaldesa accidental. García Palacios, que recordó que los trofeos taurinos que concede la Caja Rural llevan el nombre de Pepe Luis Vázquez, glosó los valores humanos y taurinos del maestro de San Bernardo y consideró “necesario, preceptivo y fundamental que se difunda su relato vital”.

Pero aún había que ver el vídeo de Carlos Valera y presentar el magnífico cartel de Javier Jiménez Sánchez-Dalp, que retrata a grafito un Pepe Luis juvenil en primer plano. No faltan referencias a sus devociones y afectos: la propia ciudad, el Señor de la Salud de San Bernardo, la plaza de la Maestranza y, cómo no, Mercedes Silva, la compañera de su vida y madre de la extensa prole que se crió en Nervión en torno a un hombre que siempre destacó por su bondad. “Pepe Luis es Sevilla misma” destacó el cartelista. Un vaciado de la escultura de Alberto Germán Franco –la misma que perpetúa la memoria del torero en el Paseo de Colón- se había colocado en el estrado. Pero aún tenía que subir Pepe Luis Vázquez López, nieto del maestro y joven periodista que llegó a acariciar la idea de ser torero. El joven Pepe Luis recurrió a la filosofía clásica para hablar de Sócrates, de su “incorruptibilidad”. La comparación era válida para hablar de otro Sócrates, su abuelo, nacido de las corraletas del matadero del Cerro del Águila, de sus recuerdos familiares, de la sombra ancha que proyectaba entre los suyos. La letra de un fandango sirvió para evocar su memoria: “aunque me voy no me voy/ aunque me voy no me ausento...”

Aún quedaba el turno institucional. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo definió a Pepe Luis Vázquez como “un andaluz profundo que ha contribuido a hacer grande nuestra tierra”. Sonia Gaya, breve alcaldesa accidental, destacó el papel que juega el Ayuntamiento como sede de una exposición, “la más ambiciosa que se había organizado hasta ahora en torno a la figura de Pepe Luis”. Éste es el programa inicial de actos, posiblemente se sumen algunos eventos más...