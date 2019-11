Quiero planificar ahora el gasto futuro en la Universidad de mis hijos. ¿Cómo lo hago?

PREGUNTA: Tengo 34 años y dos hijos de 4 y 6 años. Me preocupa que cuando llegue el momento en que tengan que ir a la Universidad no pueda hacer frente al coste de sus estudios, pero no sé bien como planificar como poder asumir ese gasto futuro.



RESPUESTA: El bienestar de la familia y el poder ofrecer lo mejor a nuestros hijos siempre lo tenemos presente. Hace bien en ser previsor para cuando llegue el momento disponer de los recursos necesarios para cubrir esa necesidad. En su caso ha de pensar que tiene por delante 12 y 14 años hasta que sus hijos cumplan la edad de los 18 años, edad en la cual ingresarán en la Universidad.

Yo le recomendaría un plan de ahorro sistemático consistente en asignar unas cantidades cada mes y guardarlas para así disponer de los recursos necesarios. Ahora bien, si usted decide poner 100 euros mensuales para cada uno de sus hijos en una cuenta bancaria este sería el resultado de sus ahorros:



■ Hijo 1: 100€/mes por 12 meses, dentro de 12 años tendrá 14.400 euros

■ Hijo 2: 100€/mes por 12 meses, dentro de 14 años tendrá 16.800 euros



Tenga en cuenta que debido al efecto inflación dentro de 12 ó 14 años con esos importes no podrá adquirir las mismas cosas que a día de hoy.



Pero si en vez de depositar en el banco los 100 euros mensuales por cada hijo, los invierte en un producto que utilice el interés compuesto y que rente de media un 2,5% anual las cantidades que tendrá para cuando sus hijos vayan a la universidad serán mayores.



■ Hijo 1: 100€/mes por 12 meses, al 2,5% anual capitalización compuesta, dentro de 12 años tendrá: 16.382 euros. 1.982 euros más que si hace el depósito en el banco.

■ Hijo 2: 100€/mes por 12 meses, al 2,5% anual capitalización compuesta, dentro de 14 años tendrá: 19.486 euros. 2.683 euros más que si hace el depósito en el banco.



Como puede comprobar si el dinero genera una rentabilidad y a su vez se reinvierte obtendremos resultados mayores.



En el caso de la rentabilidad con la capitalización compuesta, lo que más valor añade a nuestra inversión es el tiempo de la inversión. Como puede comprobar el rendimiento en el caso del segundo hijo, dos años más que el primero, existe una gran diferencia en la rentabilidad.



Imagine que hubiera comenzado a ahorrar desde el momento en que nacieron, las rentabilidades serían muy superiores. Debido a la gran variedad y características de productos existentes en el mercado es importante valorar la situación de cada persona para poder ofrecerle el productos más adecuados a sus necesidades.