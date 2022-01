Fallece el cantautor Carlos Luengo

El cantautor y compositor Carlos Luengo (Albacete, 1948) ha fallecido en la madrugada del 24 al 25 de enero en Madrid como consecuencia de un cáncer, según ha dado a conocer su familia en un comunicado difundido a la prensa. Su entierro ha tenido lugar este miércoles.

Luengo comenzó su carrera en los años 70, en el programa de TVE 'La Gran Ocasión' donde despuntó como cantautor. Gracias a este éxito, fue fichado por la discográfica Hispavox con la que publicó la mayoría de sus discos y consiguió posicionar varias de sus canciones en los primeros puestos de las listas de éxitos.

Así, por ejemplo, 'Yo te quiero tanto' fue considerado uno de los temas de autor más inspirados de la historia de la música mientras que la canción 'Has dicho que sí' obtuvo el segundo premio del Festival de Benidorm en 1976.

A estas canciones se suman otras como 'Ya se fue', 'A tiritar', 'Hice lo que quise', 'Yo no sé', 'Te tengo o no', 'Las niñas', 'La educación', "Me faltas tú esta noche' o 'Mentirosa', que completan una discografía compuesta por temas que él mismo calificaba como composiciones "a veces románticas, y a veces irónicas".

Carlos Luengo también compuso canciones para muchos de los grandes artistas de música española como Jeanette, Emilio José, José Vélez, Nydia Caro, Mochi, Pepe Domingo Castaño, Clemencia Torres o Iñaki Uranga. También campuso las canciones para el programa infantil de TVE 'El monstruo de Sanchezstein' (1977/78) y fue presentador de varios espacios musicales, algunos con fines didácticos dirigidos a los niños a quienes les enseñaba a amar la música.

El cierre de la discográfica Hispavox afectó a su carrera y desde entonces comenzó a trabajar en el sector del turismo, aunque nunca dejó de componer sus temas y su música, cediendo canciones a otros artistas que las cantaron por él. Tras un largo periodo lejos de los escenarios, Luengo --que también era socio de SGAE-- grabó un nuevo disco en 2014 bajo el título 'Tarde... pero corriendo' con nueve temas inéditos, que presentó en directo en varias ciudades de España.