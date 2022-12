Cinco vinos espumosos, por menos de diez euros, para estas Navidades

Terminamos la trilogía de recomendaciones navideñas con los espumosos. Puede que estos sean los vinos más tradicionales, que no faltan en ninguna mesa en estas fechas. ¿Por qué solo se consume de forma masiva en Navidad? Buena pregunta. Imagino que será por tradición por lo que hemos establecido una estacionalidad en el consumo de estos vinos, que realmente no les corresponde. En Andalucía, en verano, con las temperaturas que tenemos por esta tierra, no hay nada más gratificante que un buen espumoso, bien fresquito, para alternar con los amigos.

No todos los vinos blancos con burbujitas son “champán”, “prosecco” o “cava”. Contra este pensamiento tenemos que luchar. La acepción correcta donde se aglutinan a todos estos vinos sería “espumoso”. Y son estos vinos espumosos los que se elaboran de forma magistral por todo el mundo. Es cierto que Cataluña ha hecho un gran trabajo de marketing poniendo en valor la marca “cava”, pero no solo en Cataluña se realizan grandes cavas. También se hacen cavas excepcionales en otros muchos lugares de España bajo esta Denominación de Origen. Se me viene a la cabeza Laguardia, Oyón, Almendralejo, Requena, Cariñena... donde, como cualquier otra Denominación de Origen, la D.O.P. Cava orienta, vigila y controla la producción y elaboración de los vinos amparados, y se ocupa de velar por el prestigio de los productos a los que representa y de promocionar su presencia en los mercados internacionales. Nosotros vamos a centrarnos en los espumosos en general. Allá vamos.

Mionetto Prosecco: La región de Treviso es la cuna de los mejores vinos prosecco del mundo. Uno de ellos es, sin duda, el Mionetto Prosecco Treviso Brut de la Bodegas Mionetto. Es un vino elegante, fino y sofisticado con un sutil toque espumoso que deleita el paladar y con notas aromáticas a miel y regaliz. Es un monovarietal de uvas Glera, que son ligeramente prensadas y luego se exponen al tradicional método Charmant. Las uvas seleccionadas y maduras se fermentan en vinos blancos de la mejor calidad para que el Mionetto Prosecco Treviso Brut absorba sus naturales sabores frutales y florales. Ideal para acompañar una cena en un día cotidiano o en una celebración especial.