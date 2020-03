Los empleados con una buena alimentación aumentan la productividad de las empresas

Después de muchos años de investigación, los estudios han demostrado, una y otra vez, que la productividad de los trabajadores está directamente relacionada con la salud de estos. Los especialistas de recursos humanos insisten en la importancia de cuidar tanto el bienestar mental como físico de los trabajadores y creen que es necesario incluirlo dentro del plan de prevención de riesgos laborales.

Y es que, la preocupación por la alimentación de los trabajadores es algo de vital importancia. Los estudios demuestran que, si el capital humano de una empresa no se encuentra perfectamente alimentado y con un patrón nutricional excelente, el rendimiento de estos irá en descenso y no será el óptimo.

Si los trabajadores no cuentan con buenos hábitos alimentarios, la concentración disminuye debido a que el sistema gastrointestinal no funciona correctamente. Si se consumen alimentos altos en grasas o azúcares , el sistema reacciona con pesadez digestiva, sueño y cansancio, lo que llevaría directamente a la disminución en la productividad.

Esta forma de la alimentación empresarial fue reflejada en uno de los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que explicaba que las personas con un alto nivel de estrés o con unas agendas muy ocupadas son propensos a llevar dietas ricas en grasas saturadas y carbohidratos refinados.

Cómo mejorar los hábitos alimenticios de los empleados

Es por este motivo por el cual cada vez son más las empresas que están comenzando a invertir y financiar iniciativas destinadas a mejorar y cuidar la salud y hábitos de vida de sus empleados. Estas iniciativas están concentradas en su mayoría en los planes de prevención de riesgos laborales, aunque también se están controlando los resultados médicos anuales que se realizan desde la compañía.

En Estados Unidos ya son varias las empresas que han centrado sus esfuerzos en mejorar la alimentación de sus asalariados. Es el caso de Google, Dropbox o Airbnb que han contratado a chefs y nutricionistas para que planifiquen las comidas y cocinen en los propios restaurantes de las empresas, ofreciendo de esta forma una mejor nutrición y un óptimo estado de salud a los empleados.

Según los nutricionistas de la OMS, para mejorar el rendimiento y el bienestar de los trabajadores de una forma propicia y efectiva, hay que empezar realizando un seguimiento nutricional de las dietas que consumen. Si el empleado cuenta con un fuerte desgaste físico durante su jornada, su dieta debe ser de alto valor calórico, mientras que, si el empleo está centrado en un desgaste más mental, el consumo de calorías debe ser moderado o bajo.

Aunque lo ideal es realizar un estudio detallado y particular de cada empleado, hay algunos consejos que deberían cumplirse de forma general en todas las empresas. Lo primero es comenzar la jornada con un buen desayuno, ya que, si los trabajadores lo hacen habiendo desayunado solo un café, esto provocará que el rendimiento intelectual sea mucho menor durante las primeras horas. Si, además, a la hora de comer el empleado no descansa y continúa frente al ordenador mientras come, esto hará que se mastique menos la comida y que se ingiera más rápido, provocando una ralentización en las señales del cerebro para indicar que este ya está saciado. De igual forma, los expertos señalan la importancia de dedicar al menos veinticinco minutos a comer y hacerlo siempre sentado ya que esto mejora la digestión, evitando totalmente hablar del trabajo.