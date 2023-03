El Gran Poder de Alcolea del Río busca costaleros de forma urgente

No está siendo una Cuaresma fácil en la hermandad del Gran Poder de Alcolea del Río. Ensayo tras ensayo, la cuadrilla de costaleros no ha logrado completarse para llevar los pasos en las dos procesiones que realiza en Semana Santa. Un problema cada vez más acuciante y ante el que la hermandad ha lanzado una petición urgente de voluntarios dispuestos a fajarse y ceñirse el costal para que sus titulares no se queden sin salir.

La carencia de costaleros es de tal envergadura que este jueves la hermandad se vio obligada a suspender la procesión del Santo Entierro el Sábado Santo, segunda de las que hace en Semana Santa, ante la imposibilidad de completar una cuadrilla para llevar el paso, según han explicado en sus redes sociales. Una decisión tomada por “la falta de costaleros y la celebración del Santo Entierro Magno en Sevilla”, que ha supuesto también una merma en las personas disponibles para llevar el paso. Esta procesión general de la Semana Santa hispalense viene afectando a la provincia en este aspecto, teniendo las hermandades que buscar soluciones a la falta de costaleros, como ha sido el caso en Gerena y en Aznalcóllar .

Llamamiento a vecinos del pueblo y de las localidades colindantes

Pero el problema también se extiende a la procesión del Gran Poder y la Virgen de los Dolores. Según se ha hecho público, la hermandad “tiene muy pocos costaleros para poder procesionar el Miércoles Santo”. Lamentan que “después de mucho luchar, para que Alcolea volviera a tener Semana Santa, este año no sale el Yacente el Sábado Santo y no queremos que ocurra lo mismo con el Gran Poder el Miércoles Santo”.