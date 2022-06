Ese pobre hombre llamado Blas Infante

Las Elecciones andaluzas han llegado a su fin y esta noche sabremos si lo que ha venido cocinando ese gurú de la derecha llamado Michavila y otros afines se hace realidad. Al fin y al cabo, el Coletas tenía razón y el poder consiste en poner al tuyo al frente del Boletín Oficial del Estado, del CIS o de Villarejo.

Y eso que Andalucía no ha dejado de latir a la izquierda, como si Felipe González no hubiera cambiado el barrio de Bellavista por Punta Cana. Pero ahora el viento no ayuda, y esa gasolina a precio de oro en la entrada de Chipiona y la media docena de huevos a dos Euros... en fin, ya saben, la armonía es la justa combinación del `tempo`.

Pero hoy quiero referirme a Abascal, -el cachas de Vox, para que me entiendan-. Ese que asocia Andalucía con veraneo en Sotogrande. Fue él quien se permitió calificar a Blas Infante de “pobre hombre» y con ello denostar a tantos y tantas, como la madre de Luis Yáñez, a la que “pasearon” calva por Coria del Rio. Las fosas comunes, el exilio de María Zambrano (solo ella supo discernir entre luz y claridad) o Juan Ramón Jiménez, no dan votos.

Está claro que cada vez que se menciona a esta panda de ultraderecha, (no son papafritas, querida Teresa) suben sus escaños, pero no sé qué duele más, si que gobiernen o el silencio sepulcral en torno a los exabruptos a aquel notario que paseaba junto al Guadalquivir, al que veneraba mi padre y que ni en paz dejan yacer.

La Andalucía inerte es el resultado de los sociatas. Data del justo momento en que descubrieron que daba igual el color del gato, si cazaba ratones; y de cuando asimilaron paz con soborno al disidente. Ahora, Juanma ha resultado el perfecto émulo, contratando a aquel Presidente laminado por Arfonzo, que como buen Borbolla, llegó a “colocar” como su asesor a Fernando Soto, el sindicalista que tuvo los redaños de interpelar -voz en grito- al Ministro franquista Solís en el Teatro municipal de Sevilla.

Continuaron con el exterminio del andalucismo histórico y fulminaron a Antonio Ortega, aquel Consejero de Deportes, el hombre más culto sobre la II República que yo haya conocido; y culminó cuando Susana Diaz tuvo la ocurrencia de invocarlos en su veremos –la cosa se pone interesante- si su última campaña. Mientras, con la otra mano, la de Javier Aroca, creaban una marca blanca andalucista, en la Fundación Cajasol. Sí, la de Antonio Pulido, el superviviente hasta de la defección de Braulio Medel, así que no le resten mérito.

Mientras asesinan otra vez al único hombre que pensó una nación andaluza después de Averroes, veremos si los Gómez de Celis que corrían en pos de la foto con Tom Cruise en el rodaje de su película en Sevilla, saltan al primer plano esta noche, en la comparecencia del puño y la rosa; porque me da que Pedro Sánchez, estará demasiado ocupado encalando el Palacio de la Marismillas en Doñana.

Sea como fuera, que nadie se preocupe. Dios, -perdón Dior- habitó entre nosotros.