Guerra a los bancos abusones

El pasado mes de noviembre denuncié en la Tostá, La guasa de los bancos, el calvario que están pasando los ciudadanos de España con las entidades bancarias. El artículo rozó las cien mil visitas, luego está claro que interesó, y ahora un urólogo jubilado le está echando un pulso a la banca y al Gobierno, con una campaña de denuncia del abuso de los bancos que está siendo todo un éxito. Ya lo han atendido en el Banco de España y en el Gobierno, así que está claro que los ciudadanos tenemos mucho que decir si queremos decir algo, defendernos de los abusos del propio Gobierno, de los bancos o las empresas de telefonía móvil, que es una asignatura pendiente, porque hay ciudadanos que hasta han cogido depresión por sentirse estafados o directamente robados por alguna de estas empresas, sin que el Gobierno haga nada. Mi banco está en Coria del Río y hasta hace unos meses había dos oficinas, una cerca de Mercadona y otra en el centro. Cerraron la primera, que tenía buen aparcamiento, en la misma puerta, y queda solo la céntrica, donde es imposible aparcar. Lo más cerca es en el río y tienes que andar unos cientos de metros para ir al cajero o a hacer alguna operación en ventanilla. Cuando llegas a la oficina siempre hay cola, en la que te puedes llevar hasta hora y media para que te toque. Como a las 11 de la mañana cierran la caja, a veces haces cola para nada y tienes que volver al día siguiente algo más temprano. También hay cola en el cajero y las personas mayores no saben pagar un recibo o hacer una transferencia, salvo en casos excepcionales. Si le pides a un empleado que te ayude, que te lo haga, te dice que tienes que pagar una comisión, creo que de 6 euros. Es lo que me cobraron a mí no hace mucho por hacer una transferencia en mi misma cuenta para luego pagar un recibo. Si alguien de la oficina te acompaña al cajero para explicarte cómo lo puedes hacer, en la mayoría de las ocasiones te hacen sentirte un inútil. Solo les falta decirte que, “esto lo hace hasta un tonto”, que algún caso conozco. Confieso que alguna vez he salido del banco con ganas de tirarme al río con una piedra atada al cuello, al borde de la locura, por sentirme humillado. No tengo por qué entender cómo funciona un cajero, ni mojarme o morirme de calor en la calle haciendo cola, donde no hay ni un banco en el que poder sentarse. La banca vive de quienes tenemos nuestro dinero en ella, o las trampas, y merecemos ser atendidos con agrado, en ventanilla y sin comisiones que aceptas porque no tienes más remedio. Así que este jubilado español que le ha declarado la guerra a los bancos, es un héroe de este tiempo y hay que apoyarlo a muerte.