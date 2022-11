Lorena Castell gana el corazón a todos y MasterChef Celebrity

Lorena Castell ha sido la ganadora de la séptima edición de MasterChef Celebrity. Se estaba viendo venir desde hace semanas y se han cumplido los pronósticos que le daban como ganadora. Y, como siempre, Lorena Castell está siendo criticada por ganar y el programa por permitir que gane. Es la misma canción de siempre y las redes se han llenado de comentarios de todo tipo buscando los tres pies al gato.

Me pregunto si alguno de los que dice que esa victoria es un tongo o que es injusta ha probado un plato cocinado por Lorena Castell. Me pregunto si los que parecen odiar a esta mujer no han visto lo alegre y trabajadora que se ha mostrado en todo momento desde que comenzó la edición del programa. Si bien es cierto que la actitud de esta mujer puede resultar algo cargante y que parece sobreactuar con frecuencia, eso no quita importancia a lo que ha hecho que no es otra cosa que convencer a un jurado formado por profesionales de la cocina. Ya era hora que ganase alguien algo sin tener que estar deprimido, sin deprimir a los demás, sin pelearse con medio mundo o sin acostarse con el primero que pasa por allí.

Lo que está claro es que las redes tienen un hueco reservado para gentuza que lo único que sabe hacer es lanzar porquería contra todo aquel que destaca en lo que hace; lo que está claro es que ese territorio de las redes es un estercolero en el que no son pocos los que disfrutan ensuciando la imagen de las personas. Y lo que está claro es que permitir algunas cosas no debería estar ocurriendo. Pasarán los años, no muchos, y nos llevaremos las manos a la cabeza al comprobar que consentimos el insulto, el ataque descarnado y sin sentido sin razón alguna, y consentimos pisotear la dignidad de las personas.

Lorena Castell es una mujer que trabaja mucho, que sabe jugar sus bazas, que desprende energía positiva y que es muy querida entre sus compañeros. Y, si lo dicen los chefs del jurado, debe guisar muy bien y con mucho sentido de la estética (los platos que presentó en la final eran preciosos y apetecían mucho).

Hay que felicitar a todo aquel que consigue triunfar; hay que felicitar a Lorena Castell. Sin condiciones y de verdad.