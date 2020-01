Prohibido polemizar

“Polémicas palabras del rector de la Universidad de Sevilla”, “polémicas palabras de Mónica Naranjo”. Eso leo en los medios. Es decir, cuando alguien habla libremente pero no es del agrado de algún grupo de poder, crea polémica o el medio desea descalificar a quien actúa mediante el uso despectivo en el titular del concepto polémica que además sirve para vender la noticia. Como siga adelante será un subversivo y si persiste en su postura, un incitador al odio o un antisistema. Por tanto, ciudadanos, quedaos para siempre en una posición gris, naced, creced, multiplicaos y morid, obedeced siempre los mandamientos hegemónicos de cada época. Ya está, no seáis humanos, simplemente vivid, pero no existáis.

¿Qué había dicho mi rector que fuera polémico? Que la universidad pública española no se podía americanizar, que hay 8.000 estudiantes de Humanidades en la US más los que contemos en la UPO, que las Humanidades no se pueden liquidar por causas monetarias, que en la universidad pública andaluza y española no hay que pagar una fortuna para estudiar como en la universidad de Estados Unidos. ¡Polémica! ¡Ha criticado a los señoritos que nos gravan el aceite y las aceitunas de mesa!, ¡a los que creen que el mundo son ellos y que la historia de la humanidad empezó en 1776!

Claro que luego se celebran elecciones al Claustro de la US y cuando llego a votar me dicen que tengo derecho a votar a dos profesores, pero si me decido por dos y no por uno o por ninguno, por narices tienen que ser un profesor y una profesora. Y trago. Franco inventó la democracia orgánica, el comunismo la democracia popular y el posmodernismo la democracia sexual. Me parece que con que mi rector se dedicara a arreglar estas injusticias y la asfixiante burocracia que sufrimos los investigadores y profesores, tendría bastante para cuatro años de mandato y puede que necesitara de más.

Mónica Naranjo -vaya cambio, de un rector a una cantante- es polémica porque manifiesta estar dispuesta a sentarse a hablar con Santiago Abascal. Y da el cante por eso. Pero da igual, si dice que quiere comer con Cayetana Álvarez de Toledo o con Pablo Iglesias también es polémica, la polémica, que es lo que permite avanzar al ser humano desde siempre, es algo insensato, la polémica es polémica porque lo que hay que hacer es callarse y decir sí a todo, aplicarse el famoso chiste: “¿Por qué está usted tan gordo?”. “Porque no discuto nunca”. “Eso es mentira”. “Pues será mentira”.