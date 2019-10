Tezanos me ha entrevistado

En la edad que tengo, que son ya muchos años, nunca me habían llamado para preguntarme mi intención de voto. Siempre he pensado que eso era algo que les pasaba solo a los demás y que lo de las encuestas era una trola. Pues no, te llaman y te hacen una entrevista muy completa, como si les fuera en ello el futuro del país. Tendría que haberla grabado, pero no lo hice, y esto es más o menos lo que recuerdo. El pobrecito mío acabará yendo al sicólogo o al siquiatra, porque me pilló en un mal momento.

-Buenos días, ¿Manuel Bohórquez Casado?

-Sí, dígame.

-¿Me puede atender tres o cuatro minutos?

-Me pilla comiendo, pero bueno.

-¿Recuerda a qué partido votó en las últimas elecciones?

-Sí, a Izquierda Unida.

- ¿Volverá a votar al mismo partido?

-No, ahora voy a votar a Vox.

-¿Cómo? ¡Es usted un inestable políticamente hablando! Vox es la ultraderecha y Garzón es comunista, por Dios.

-Oiga, que grabo esto y se lo envío a Tezanos.

-No se puede votar un año a Alberto Garzón y al siguiente a Santiago Abascal. ¿Es que es usted tonto acaso?

-Sí se puede. Cosas más raras he hecho.

-¿Cómo? Parece usted de Podemos.

-No insulte, por favor. De Podemos será su santa madre.

-Ante la problemática catalana, ¿a qué líder valora más?

-A ninguno. Son todos unos rajados. Torra me parece muy erótico, un genuino catalán de las montañas. Un poco colgado, pero muy catalán.

-Diga un nombre.

-Revilla, el de las anchoas, que dice que la policía tiene que echar mano de las porras para controlar a los violentos. Un cántabro de una vez.

-Oiga, sea serio, que estoy trabajando.

-Y yo, no te jode.

-¿Irá a votar el día 10?

-Sí, y votaré en blanco.

-¿No me acaba de decir que votará a Vox?

-Venga, vale. Si da igual, oiga. Que usted quiere que vote a Vox, sin problema.

-Me importa un huevo a quien vote, ¡pero dígalo!

-A Íñigo Errejón, el pobre. Es un buen chiquillo. Me da penilla y a lo mejor le doy mi confianza.

-¿Cree que lo de la exhumación de Franco beneficiará o perjudicará a Sánchez?

-Depende.

-¿De qué?

-Imagine que se cae el helicóptero o que secuestran a la momia.

-Oiga, conteste, solo eso.

-Vale, tranquilo.

-¿No va a votar a Rivera?

-Lo que usted me diga, amigo. Pensaba votar a Casado.

-¿Pero no ha dicho que votará a Errejón?

-Sí, pero cambio rápido de opinión. Ponga que votaré Felipe González.

-Felipe no es el candidato del PSOE, es Sánchez.

-Cierto. Bueno, me quedaré en casa.

-O sea, que me ha hecho perder el tiempo.

-Se jode, que le dije que estaba comiendo y le importó un pimiento.

-¡¡Terrorista!!