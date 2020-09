El orgullo de ser español en la época Covid-19

La pandemia que sufrimos ha traído sufrimientos, muerte, problemas económicos de gran calado y un tsunami informativo que se ha cargado de noticias nefastas desde el primer momento.

Es necesario que los españoles hagamos un esfuerzo para comenzar a poner en valor todo lo bueno que atesoramos como país y como pueblo. La depresión colectiva no es una opción.

Cada español es necesario e importante. Cada trabajo es esencial; cocineros, entrenadores personales, oficinistas, barrenderos o camareros, son fundamentales para que esta situación se pueda superar. Nadie puede quedar al margen de un esfuerzo monumental que resulta imprescindible realizar ante el mayor de los retos de los últimos 100 años puesto que se unen unos problemas económicos imposibles de valorar, una crisis sanitaria que amenaza la vida de las personas y al sistema sanitario español y, lógicamente, una crisis social sin precedentes que afecta a todas las estructuras conocidas y a los valores sobre los que se ha construido nuestro pueblo.

Esta crisis será mucho más larga si no realizamos un ejercicio de patriotismo, de preocupación mutua, de interés por el futuro de los españoles. No es momento de actitudes insolidarias o de intereses particulares. No es momento de trabajar para uno mismo puesto que todos somos una pieza importante de la maquinaria.

Los españoles somos un pueblo ejemplar, con todas las sombras propias que nos llegan con la propia condición humana, pero capaces de salir adelante ahora que las cosas se han puesto difíciles y parece que pueden empeorar.