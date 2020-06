Gestos necesarios que nunca llegan

Los políticos, en momentos duros y difíciles, pueden demostrar con gestos que su vocación de servicio está por encima del resto de cosas posibles. Y si hemos conocido tiempos difíciles en los últimos cincuenta años han sido los que estamos viviendo en estos momentos. Si bien es cierto que en Europa (no en todos los países) nos encontramos en proceso de control de la pandemia, otras zonas del mundo están en plena explosión de infecciones y muerte. En cualquier caso, la situación es compleja y se necesitan líderes y gestos de estos que aporten esperanza a la población para que la moral quede intacta de cara al futuro.

En España, los políticos siguen ofreciendo espectáculos dantescos en los que la bronca, el discurso áspero e insultante y los ataques personales propios de bandas callejeras, son protagonistas. Poco más. De esperanza en el futuro nada, de sensatez nada, de patriotismo y búsqueda del bien común nada, y de unidad ante problemas que cuestan miles de vidas, nada a de nada. El sentido de Estado la altura de miras ya parecen cosas de ciencia ficción.

En España, los políticos aportan poco y no suelen tener gestos importantes de cara a los ciudadanos. En otros países ya se han aprobado cambios constitucionales que permiten rebajar el sueldo a los altos cargos políticos de las diferentes administraciones. En España, parece impensable que los políticos arrimen el hombro y rebajen sus dietas (a veces incomprensibles) o sus sueldos cuando son importantes. Algunos han presumido de hacerlo y se han terminado echando atrás. Deberían recordar que esas cantidades proceden el erario público y que no parece estético recortar en los servicios a los ciudadanos y no en los sueldos de los que deciden realizar esos recortes. No parece estético y es de una ética bastante dudosa.

Dar un paso adelante es difícil, pero en tiempos como los actuales es necesario y más que saludable.