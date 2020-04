Gobierno y oposición obligados a sumar

Que a estas alturas de las crisis no se haya alcanzado un pacto político sólido entre todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es preocupante e indica el nivel en el que se desenvuelve la clase política española.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, ya ha dejado claro que nos enfrentamos a una crisis peor que la de 2009. Nunca antes se había producido un desastre parecido al que estamos viviendo. En España, los efectos primeros de esta crisis ya se dejan notar en la parte más débil de nuestro sistema económico porque las cifras del paro y de afiliación a la Seguridad Social son desastrosas. La cantidad de trabajadores afectados por los ERTES es apabullante. Y no hay que olvidar que esas cifras inciden de forma directa sobre otros aspectos fundamentales de la economía. Si, por ejemplo, el número de afiliados a la Seguridad Social baja ostensiblemente, el sistema nacional de pensiones se hace un poco más inviable.

El Gobierno está poniendo toda la carne en el asador intentando salvar una situación crítica. Un 20 por ciento del PIB se ha puesto en juego y eso es mucho decir. Pero existen empresas que no podrán resistir y cerrarán definitivamente si es que no lo han hecho ya. La recesión o algo más profundo acechan y no basta con la buena voluntad de unos políticos sobrepasados para solucionar la situación. Es necesario un pacto político para que España se pueda reconstruir. En la oposición han de ser conscientes de la situación y huir de críticas estériles y muy nocivas para el interés general. El Gobierno debe abandonar cualquier actitud arrogante e imposiciones sin fundamento. Se trata de dialogar y lograr un gran pacto. No hay otra forma de avanzar.

España necesita unos Presupuestos Generales con los que se pueda hacer frente a los problemas que están cayendo ya como losas sobre el pueblo español. Y para ello hay que gobernar y hacer oposición desde la lealtad y el entendimiento mutuo, desde la altura de miras y el sentido de Estado, desde el compromiso con el futuro de nuestro país. No hay otra solución posible.