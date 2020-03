La Covid-19 y ‘las dos españas’

Esta crisis parece que no va a pasar de largo sin consecuencias profundas y radicales. La Covid-19 ha llegado para quedarse y toca ir planeando qué habrá que hacer para poder convivir con el coronavirus hasta descubrir una vacuna eficaz que alivie sus efectos más letales.

No irán bien las cosas si no entendemos que la empatía y la colaboración entre todos los españoles es clave para ir superando las distintas fases que iremos experimentando en el futuro más inmediato. Gestos como los que han tenido los presidentes de Galicia y de Andalucía son el paradigma de lo que debe ser un sentimiento solidario transversal que esgrima con orgullo todo el pueblo español. Enviar respiradores y todo tipo de recursos sanitarios desde una Comunidad Autónoma a otra más castigada es un ejemplo magnífico que todos debieran hacer suyo.

Poco a poco, algunos políticos instalados siempre en territorios llenos de odio, de miedos y de soluciones contrarias a las libertades individuales y colectivas, irán lanzando mensajes que podrán en contra a las dos mitades de España. El gran mal de este país puede resurgir. Y eso no puede ser, hay que evitar conflictos sea del modo que sea. Este es un problema de todos que hemos de solucionar entre todos.

La Covid-19 no va a desaparecer de pronto como si nunca hubiera existido. Posiblemente, las fronteras tendrán que cerrarse durante un tiempo; seguramente, se produzcan brotes en distintos puntos del territorio nacional; es evidente que la situación económica no va a ser favorable en absoluto aunque aún no podemos valorar con exactitud lo que nos espera; pero lo que es una certeza es que si se politiza esta crisis sanitaria, si el pueblo español olvida que solo unidos podemos superar todo esto, las cosas serán mucho más difíciles. Cuidado.