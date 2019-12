Pedro Sánchez debe explicarse

Es lógico que en situaciones peligrosas, comprometidas, dudosas o inquietantes, las formaciones políticas protejan a sus líderes. Es todavía más normal que esto ocurra cuando ese líder protegido no se defiende bien frente a las cámaras, los micrófonos o frente a políticos que defienden otras ideas. Todo esto podría tener cierta lógica. Pero lo que carece de ella, y de la más mínima sensatez política, es mantener oculto a alguien que es el presidente en funciones del Gobierno de España. Una cosa es proteger y otra es ocultar.

Si bien es cierto que la situación política actual es delicada y que la discreción es una herramienta fundamental para avanzar en las negociaciones propias de la configuración de un Gobierno de coalición, también lo es que Pedro Sánchez debería dar explicaciones de lo que está sucediendo en las mesas de negociación. Este largo silencio de Pedro Sánchez es muy desconcertante.

Seguir negociando con un partido republicano que tiene como objetivo último destrozar la unidad nacional de España ya es difícil de explicar puesto que a una inmensa mayoría de los españoles les puede parecer un sinsentido injustificable. La falta de tacto y de consideración que Sánchez muestra respecto a la Monarquía española al buscar apoyos en ERC es, sencillamente, inexplicable. Si le sumamos a todo esto que el Gobierno que puede constituirse estará formado por algunos ministros que no pueden garantizar fidelidad al Rey de España, la cosa crece sobre lo imposible. No se debe olvidar que el líder de Unidas Podemos ha manifestado en diversas ocasiones que no le ve sentido alguno a la Monarquía en el siglo XXI. Su rechazo a la Corona ha sido puesto de manifiesto en repetidas ocasiones. En este escenario no es fácil explicar qué está sucediendo en España o qué pretende Pedro Sánchez.

Es casi una obligación que se produzca una comparecencia del presidente del Gobierno en funciones ante la opinión pública. Explicar cómo es posible que se quiera trufar un Gobierno de ministros que no pueden expresar una lealtad inquebrantable al Rey de España, es una urgencia. Explicar un acuerdo con los que quieren una España quebrada es otra. Y, si de paso Pedro Sánchez lo desea, podría explicar su postura ante la sentencia de ‘los ERES de Andalucía’. No estaría de más.