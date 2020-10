El aceite de Guadalcanal hace doblete en los premios de la Diputación de Sevilla

Los otorgados por la Diputación de Sevilla no son los únicos reconocimientos que el Guadalimón de Guadalcanal ha obtenido este año. Al importante y prestigioso premio Mario Solinas a la calidad, se suman sendas medallas de oro en los concursos internacionales de Nueva York y Japón, así como la inclusión en la lista de World´s Best Olive Oils que agrupa a los mejores aceites de oliva del mundo. No es de extrañar, pues, que la provincia acabe rendida una vez más al oro líquido de Guadalcanal.