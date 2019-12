Los mineros vuelven a casa por internet

Una de las participantes en este encuentro es Aurora Losilla. Junto con su marido – novio entonces – emigró en 1973 a Vitoria, con 19 años. Hija de un minero del Pozo 7, dejó Villanueva del Río buscando un futuro. A pesar del tiempo y la distancia, “siento como si nunca me hubiera ido de mi pueblo”. Trabajadora de la limpieza en la sede del gobierno vasco, “siempre aprovechaba para decir de dónde era”.

Activa usuaria del grupo y las redes sociales, “aprovecho comentar, tanto lo que me gusta como lo que no, por el bien de mi pueblo”. Fue así como se enteró de la preparación de la segunda edición de ‘Mineros por el mundo’, “y aunque teníamos previsto irnos, pues llevamos aquí desde junio, hemos alargado para participar en el encuentro”. Ya lo hizo en el de 2017, y disfrutó tanto que no ha dudado en inscribirse. Sobre todo “por la visita al Pozo 5, que tengo muchas ganas de conocerlo”.