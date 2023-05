Un pelotazo urbanístico en Sevilla pone en riesgo un sistema de lagunas de gran valor ambiental

El Ayuntamiento de Sevilla ha planificado urbanizar una llanura de inundación en la zona periurbana del noreste de Sevilla , que alberga un sistema de lagunas temporales exclusivo, entre los barrios de Sevilla Este, Parque Alcosa y Torreblanca . La propuesta, que ahora se encuentra en información pública ya ha recibido la crítica de Ecologistas en Acción que considera que “este proyecto significaría un gran impacto para los valores ambientales de la zona, al afectar directamente al Parque de Torreblanca, situado al noreste del Distrito Este, y para los equipamientos verdes de la ciudad, al afectar la conectividad entre las zonas verdes”. Además, la asociación ecologista asegura que el Estudio de Impacto Ambiental “ no está realizado con la necesaria rigurosidad técnica ”. Por ello, la organización ecologista ha solicitado que se retire el proyecto, y se presente otro, con menos impacto para el entorno, especialmente grave sobre el Parque Municipal, y con una evaluación ambiental adecuada.

Pese a existir constancia de esta importancia ambiental, ninguno de estos aspectos aparecen recogidos en el estudio de impacto ambiental. De hecho, los técnicos de la Ecologistas en Acción han constatado, no sin sorpresa, que gran parte del Estudio de Impacto Ambiental presentado coincide palabra por palabra con los elaborados para otros desarrollos urbanísticos de la ciudad, como Palmas Altas. “Los promotores del plan urbanístico no han realizado un estudio de la zona, sino que han hecho un corta y pega de un refrito de lugares comunes”, denuncia la organización ecologista.

Como consecuencia de esta falta de rigor técnico, no se incluye en el Estudio de Impacto Ambiental la hidrología existente, ni la biodiversidad de la zona, documentada en diversos artículos científicos y catálogos técnicos de diversidad, y que son fielmente citados en las alegaciones. Por este motivo, Ecologistas en Acción solicita en sus alegaciones que no se tome como válida la evaluación ambiental y que se rechace para que se realice de forma correcta.

Además, el proyecto presentado incluye una carretera que partiría el Parque de Torreblanca por la mitad. Hay que señalar que el Parque de Torreblanca, catalogado como suelo urbano, no está incluido por la ficha del PGOU dentro de la bolsa de suelo del SUO-DE-01 y, por tanto, este proyecto se excede de sus competencias actuando en esta zona. En todo caso, Ecologistas en Acción no acepta la posibilidad de que se parta por la mitad un Parque Municipal como el de Torreblanca. Este parque es una de los principales equipamientos de espacio público verde del Distrito, utilizado como área de esparcimiento por vecinos de este Torreblanca, y también de Sevilla Este. El vial proyectado significaría la partición del parque en dos zonas pequeñas, convirtiéndose en una barrera entre ambas, algo que rompería la funcionalidad del espacio y afectaría la comunidad natural del extremo norte de la ciudad.

Ecologistas en Acción ha constatado además que, puesto que no considera sus valores, el plan no recoge ningún tipo de medida correctora o compensatoria que mitigue y, llegado el caso, compense estos impactos. El estudio de impacto ambiental recoge algunas medidas genéricas para mitigar el impacto que el desarrollo del plan podría tener durante las obras, pero no toma en consideración medidas para mitigar, corregir o compensar el impacto permanente que sobre las lagunas temporales y sobre el propio Parque de Torreblanca tendría el proyecto.

Los ecologistas señalan que este proyecto solo se entiende desde el beneficio económico para los promotores, un pelotazo urbanístico que transforma el suelo rústico en urbanizado. Según la información recogida en el proyecto, de las tres mil viviendas proyectadas, se pretenden dedicar cinco veces más suelo a la construcción de vivienda libre que de vivienda protegida, “lo que da la dimensión de la magnitud del negocio que se pretende realizar”, denuncian.