¿Feria? No. ¿Toros? A lo mejor...

El abono se quedó presentado pero compuesto y sin novia. Los carteles impresos siguen siendo un testigo inquietante de lo que pudo ser y no fue . En la inicial vorágine de acontecimientos llegó a hablarse de celebrar una semana de toros en torno a San Miguel. Vencido el verano se rumoreaba que serían las dos corridas incluidas inicialmente en el abono las que se celebrarían en la entrada del otoño. Pero acabaron siendo suspendidas sin haber llegado a ser confirmadas mientras se buscaban culpables que no lo eran.

Y después... Después sólo estaba el virus. Una cosa está clara: Pagés, con Valencia a la cabeza, habrían asumido que no se puede dejar pasar un nuevo año en blanco . La lluvia de palos –no siempre atinados- ha sido importante. Pero más allá de esas cuestiones de imagen está la supervivencia del propio espectáculo. La línea de comunicación está abierta con las autoridades autonómicas, que no sólo son competentes en cuestiones de seguridad e higiene sino que detentan todas las competencias en materia taurina al Sur de Despeñaperros. Todo está pendiente de los porcentajes de aforo...

Pero hay que ir al grano. Ramón Valencia ya ha filtrado que la organización de un hipotético ciclo taurino en primavera no estaría sujeto a la celebración de la Feria de Abril. En espera de que el Ayuntamiento del señor Espadas publique su esquela, a la fiesta de Los Gordales ya se la da por irremediablemente difunta. El problema no estará en esos farolillos que volverán a quedar sin colgar un año más sino –redundamos en el dato- en la evolución de la pandemia y las distintas normas de movilidad, seguridad y ocio que puedan ir dictando las autoridades. Todo eso es un melón por abrir. En los primeros meses de 2021 quedará todavía lejos el deseado remedio global de la vacuna pero tampoco sabemos si el paso de estas inciertas navidades traerá un efecto rebote. Hablamos de esa temida tercera ola que sería la puntilla de tantas cosas. Todo está por ver y casi nada se puede aventurar mientras nos preparamos para esta tímida reactivación pascual que está trufada de tantos miedos.

Eso no quita para que la empresa se prepare. No queda mucho, si no ha empezado ya, para que empiece a pulsar toreros y ganaderías aunque tal y como se advierte desde las órbitas de Pagés en ningún caso se estaría hablando de un ciclo o abono al uso. Para eso habrá que esperar... La solución San Miguel también sigue ahí como plan B. Hay quien apunta que el serial septembrino, conveniente ampliado, volvería a ser el asidero de la empresa –y todos los aficionados- para que la plaza de la Maestranza no volviera a quedarse sin toros en 2021. La disposición de los Pagés parece firme esta vez. No queda otra. Pero todo dependerá de la fortaleza de ese microscópico bichito que nos ha recordado nuestra levedad. Memento mori...