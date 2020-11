José María Garzón: «ANOET sigue sin dar ninguna explicación»

Garzón, al frente de su empresa ‘Lances de Futuro’, anunció en El Puerto a Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Pablo Aguado que lidiaron un encierro de Juan Pedro Domecq en medio de una enorme expectación. Esa expectación generada se tradujo en la venta de todas las localidades disponibles que en ese momento, según la normativa que había arbitrado la Junta de Andalucía para favorecer la reactivación del negocio taurino, era la mitad del aforo total aunque la apariencia –hay que recalcar ese término- mostraba unos tendidos repletos que no tardarían en encender la mecha de la polémica y hasta un insólito fuego amigo...

“Merece la pena seguir luchando por la fiesta de los toros” asegura Garzón en este comunicado hecho público en la sobremesa de este miércoles que también le ha servido de pliego de descargo de los ataques sufridos durante el año. El empresario sevillano, que asegura haber visto cumplido el objetivo de “no dejar pasar en blanco la temporada”, ha reconocido que muchos de sus planes se vinieron abajo con la propagación del covid-19. Desde ese momento se marcó el objetivo de “dar toros”. Pero las primeras dificultades, narra el empresario, llegaron con los escollos inesperados que encontró en la organización de una corrida coral en la plaza de Málaga, el día de Santiago donde –afirma- no encontró “la colaboración necesaria para sacar adelante un proyecto que hubiese merecido la pena”.

José María Garzón no disimula su decepción ante “algunos golpes inesperados” antes de narrar la gestación de esa polémica corrida del Puerto de Santa María que le costó, entre otros peajes personales y profesionales, el apoderamiento del diestro murciano Paco Ureña, que no fue incluido en el cartel definitivo. Garzón, que no disimula su desencanto en este punto, tenía colocado a su torero en las principales ferias del arranque de la temporada pero la expansión del virus a mediados de marzo truncó todos esos planes.

“Volcamos todo nuestro esfuerzo, trabajo, dedicación e inversión para que taurinamente (la corrida de El Puerto) fuera un éxito y para que el cumplimento de la Orden de 19 de junio de la Junta de Andalucía, en la que se establecían las medidas preventivas de salud pública frente a la crisis del Covid-19, fuera absolutamente escrupuloso por nuestra parte” señala Garzón recalcando que las autoridades de la Junta “así lo valoraron”. Eso sí, dichas autoridades autonómicas no fueron capaces de abstraerse de la polémica levantada decretando un endurecimiento de las medidas adoptadas que, en la práctica, reducía drásticamente el taquillaje de las plazas de toros y la viabilidad económica de los festejos.