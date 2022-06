Morante de la Puebla: 25 años de matador de toros

Burgos, 29 de junio de 1997. Festividad de San Pedro y San Pablo. En el primitivo coso del Plantío se anunciaba la alternativa de un novillero sevillano de gran ambiente llamado José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla en los carteles. No, no eran los planes originales del inminente matador ni su entonces mentor, el recordado taurino malagueño Miguel Flores, que había sucedido a Leonardo Muñoz, el Nazareno, en la dirección de la carrera de un auténtico diamante en bruto que tenía revolucionado el cotarro desde sus primeros escarceos. La intención primera había sido convertirse en matador en la plaza de la Maestranza. No pudo ser...

Su nombre se había colgado por primera vez de un cartel el 3 de septiembre de 1988 para lidiar un becerro en la placita que se había improvisado en Villamanrique de la Condesa, tan cerca de La Puebla. Sólo tenía 9 años... Tres años después, en Montellano, se vestiría con un viejo terno celeste y oro que, ahora sí, daba el definitivo pistoletazo de salida a su carrera. El Nazareno, padre de Emilio Muñoz, no tardaría en fijarse en él. Tampoco faltaron peripecias de todos los colores, portátiles montadas aquí y allí, festejos en todos lados antes de organizar su debut con picadores –el oficial- en la placita de Guillena, el 16 de abril de 1994.