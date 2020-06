¿Qué pasa con la plaza de toros de Écija?

La plaza de toros de Écija, el vetusto coso de Pinichi, continúa en un estado lamentable sin que su propietario, el propio ayuntamiento ecijano, haya emprendido aún las necesarias obras de mantenimiento que devuelvan las necesarias condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad a un reciento que está pensado, no se olvide, para dar toros. Esa condición de propiedad municipal no ha frenado su imparable abandono, que ha corrido paralelo a la decadencia taurina de la propia localidad que no hace mucho era uno de los emblemas taurinos de la provincia de Sevilla.

En medio de este panorama, el pasado viernes, día 19 de junio, fue presentada una propuesta de moción conjunta por parte de diversas asociaciones y profesionales taurinos ecijanos para el mantenimiento y la conservación de la plaza de toros de Écija que invocan la ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Entre los firmantes se encuentran ‘Juventud Taurina de Écija’, ‘Amigos de Écija’, ‘La Peña del Peña’, ‘Asociación Cultura Taurina González-Écija’, ‘Peña Pepe Luis Vargas’, ‘Peña Curro Romero’ además del matador de toros Ángel Jiménez, el novillero Jaime González-Écija y el banderillero Joselito Gutiérrez.

Los firmantes recurren al título 14 de esa ley que fija las condiciones y deberes de mantenimiento, conservación y custodia de los edificios singulares de la comunidad apelando al “interés artístico o histórico” que señala la misma ley en su artículo 2. Esta propuesta de moción tiene como objeto ser aprobada el próximo 29 de junio “con el fin de que se lleven a cabo las acciones oportunas en la plaza de toros, que se encuentra en un estado de total abandono” tal y como insisten los firmantes. Las partes implicadas han señalado que son “un movimiento social fruto de la preocupación de la ciudadanía por la plaza”. Afirman que no tienen ninguna intención política y que poseen más de 1.200 firmas de apoyo.

Un poco de historia

La plaza, inaugurada en 1846, ocupa el hueco del antiguo anfiteatro romano La plaza sería sometida en 1889 a una gran remodelación que le confirió su actual fisonomía siendo reinaugurada por los mismísimos Espartero y Guerrita, que estoquearon una corrida de Saltillo.

El viejo coso de Pinichi, que ha visto pasar por su enorme ruedo a las figuras de todas las épocas, vivió sus últimos días de vino y rosas en la bisagra de los 80 y los 90 al reclamo de aquel lema –la de los carteles de lujo- acuñado por el entonces jovencísimo empresario José Jesús Cañas. El 28 de febrero, festividad de la comunidad andaluza, se convirtió durante algunos años en el pistoletazo de salida de la gran temporada anticipándose al posterior auge de la localidad pacense de Olivenza cocinado por Pepe Cutiño. Todo el toreo se daba cita en Écija al reclamo de unos carteles, efectivamente, de auténticas campanillas. Pero la plaza, también la afición, comenzó a languidecer...

Después llegaron los rumores de desmantelamiento para hacer aflorar las ruinas del anfiteatro y en 2013 se inició el proceso de expropiación que culminó con la adquisición del viejo coso por parte del Ayuntamiento en 2014 que no frenó –ni de lejos- la decadencia de la plaza.

Asuntos recientes

El coso agoniza entre jaramagos sin que el Ayuntamiento haya materializado su intención de sacar el coso a concurso. Las sombrías circunstancias que vivimos en 2020 alejan aún más la posibilidad de ver de nuevo en uso la coqueta placita ecijana.

La imagen que encabeza esta información –extraída de Twitter hace un año- es elocuente. La plaza es ahora una alberca desvencijada y cubierta de maleza. A finales de julio de 2019 se aprobó una moción presentada por el Grupo Popular en el pleno municipal en la que se acordaba adecentar el histórico recinto y buscar un empresario que diera una corrida para esa feria. Se trataba de que Écija, una vez más, no se quedara sin toros pero el vetusto coso de Pinichi volvió a permanecer con las puertas cerradas mientras restallaba la luz los farolillos de su feria septembrina.

En la web municipal se aseguraba entonces que el gobierno municipal había mantenido varios contactos con una empresa innominada. Ese mirlo blanco –proseguía la misma web- estaba dispuesto a aflojar 700.000 euros aunque el asunto debió encallar en medio de la farragosa política municipal y sus correspondientes pasos. Mientras tanto, la Sartén de Andalucía tiene toreros con interés. El primero es Ángel Jiménez, matador de alternativa. El otro es Jaime González. Fue el ganador del ciclo de promoción celebrado en julio de 2019 en la plaza de la Maestranza, que volvió a pisar –ya como novillero con picadores- el pasado 12 de octubre, cerrando el lujoso cartel del festival organizado a beneficio de las obras asistenciales de las hermandades del Baratillo y la Esperanza de Triana que es, hasta ahora, el último festejo celebrado en el coso sevillano.