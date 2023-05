Faro: gastronomía, vinos y mucho más al otro lado del Guadiana

Dos horas de carretera separan la capital de Andalucía de la capital del Algarve en Portugal. Al otro lado del Guadiana podrán encontrar playas paradisiacas e islas desiertas en entornos naturales idílicos. Gastronomía tradicional y vinos de calidad, además de un pasado lleno de historia, completan un cóctel sencillamente perfecto para un destino turístico que puede aspirar a todo.

Ese puede ser el análisis final que les haría si me pidieran un breve resumen de mi última experiencia vivida en Faro. Sin embargo, voy a separar el artículo en tres partes que considero vitales para profundizar en las peculiaridades de esta zona y en los motivos de porqué se ha convertido en una visita obligada para los disfrutones de verdad, donde pasar unas merecidas vacaciones, o simplemente unos días de desconexión.

GASTRONOMÍA

Portugal es famosa por su excelente gastronomía y la región del Algarve, en concreto Faro, no es una excepción. El marisco fresco, sus excelentes pescados, carnes a la parrilla y los dulces son básicos en los menús de sus restaurantes. Con una cocina basada en su propia historia, la calificaría de natural, fresca y sabrosa. Los mariscos, con especial protagonismo para las ostras y las almejas cultivadas en Ría Formosa, vienen diariamente del océano a sus platos. La aparente sencillez de las frutas y verduras que saben a frutas y verduras, aunque esto que les digo parezca una obviedad, no lo es y hace, de lo sencillo, un auténtico lujo. Su aceite de oliva de primera calidad es producido a nivel nacional y la salicornia y la sal son parte de estos ingredientes secretos que nos ofrecen y que aderezan a la perfección la combinación de sabores en platos elaborados donde el concepto “mar y montaña” abunda. Como ejemplos de restaurantes, sirvan los siguientes que probamos y que les invito a visitar. No se arrepentirán.