La Centuria, un clásico de la Sevilla más añeja

Si les digo “centuria”, su mente puede tirar por el lado matemático de su cerebro y decirme que una centuria es un periodo de cien años, lo cual es correcto. También podrían discurrir por el lado histórico y decirme que una centuria es una compañía del ejército de la antigua Roma compuesta por cien soldados, y también estarían en lo cierto. Si son de Sevilla, lo primero que le vendrá a la cabeza serán los soldados romanos con frondosas plumas blancas que acompañan a la Hermandad de la Macarena cada Madrugá, y volverían a tener razón. Sin embargo, de La Centuria que les hablo hoy no tiene nada que ver con ninguno de los términos anteriores, o al menos no directamente.

Hace años, muchos años, por lo menos treinta, antes de que Jürgen Mayer hubiera ni siquiera pensado construir Las Setas de la Encarnación, esa zona de Sevilla ya existía. La confluencia de la calle Laraña con Imagen era una zona por donde pasaban los autobuses y tenían sus paradas de cabecera. Aquella plaza tenía vida. Lógicamente no la que tiene ahora, pero incluso estaba ubicado en una esquina el “Mercado Provisional de la Encarnación”. Recuerdo que muy provisional no debió ser cuando el cartel estaba puesto en letras de cerámica. Pues justo al lado de este mercado había, y sigue habiendo, un bar cuyo nombre es La Centuria. Yo lo recuerdo desde tiempos inmemoriales, cuando me llevaba mi padre a comer calentitos, que no churros, antes de hacer la compra. Ya, de mayorcito, se convirtió en un recurso para mis desayunos, más allá de los calentitos y, recientemente, para un picoteo de camino a donde vayas. Me recuerda a La Abundancia, que seguro muchos de ustedes conocieron, en la Puerta Osario. Gran menudo el que ponía Antonio, sí señor.