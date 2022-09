El Cuarto de los Cabales, en la Casa de la Provincia

Acuarela “Tonío” de Fernando García García. FOTO: T.L.



La exposición que hasta el 9 de octubre puede verse en la plaza del Triunfo, se acoge a las actividades paralelas que con motivo de la Bienal de Flamenco se están sucediendo en nuestra ciudad.

En ella han colaborado –ateniéndonos al cartel, ya que (aún) no hay Catálogo, ni Hoja de Sala, ni ningún tipo de documentación como no sean las cartelas de las obras y el cartel- ha contado con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Construcción, la Fundación Aparejadores, la Diputación de Sevilla a través de la propia Casa de la Provincia (aunque esta reportera no recibió invitación alguna por su parte),la Universidad Pablo de Olavide, la Tertulia Flamenca Jumoza 3 e iGuazzini, y sin embargo no ha contado con patrocinio institucional alguno.