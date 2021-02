El populismo de Castells va en contra de los valores universitarios

El estudio, la preparación académica, tiene mucho que ver con el esfuerzo personal. Tanto es así que los méritos obtenidos se transforman en premios una vez finalizado el proceso de formación. Un expediente académico mejor abre más y mejores puertas. Es por ello por lo que no pueden existir diferencias en las oportunidades de cada estudiante; todos deben partir del mismo lugar y con las opciones intactas.

Los exámenes en modo online van en contra de esa igualdad tan necesaria puesto que no todos los alumnos disponen de los mismos medios y se abre, así, una brecha considerable. Por otro lado, ya es una evidencia que las calificaciones, si se realizan este tipo de exámenes, son especialmente favorables a los alumnos y el número de aprobados se dispara. Los exámenes online se han convertido en un coladero dentro de las universidades españolas y se está fulminando ese valor que aporta el esfuerzo y el mérito.

Aunque se han detectado distintas formas de superar los exámenes de forma irregular (en algunos casos no es posible ni siquiera saber si la persona que ve el profesor en la pantalla junto a otros 90 es el que debe ser) el ministro de Universidades, Manuel Castells, insiste en que esta sea la mecánica habitual. Los miembros de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas señalan al ministro como «desleal». Además de crear una alarma injustificada, dada la situación actual de la pandemia (las aulas se han mostrado como lugares seguros), Castells parece querer ganarse a los alumnos desde el populismo más insultante.

La Universidad no puede convertirse en un lugar apacible en el que el esfuerzo no sea necesario o el conocimiento algo reservado para solo los que quieren hacer las cosas bien convertidos en una rareza. La Universidad ha de ser un lugar en el que la igualdad sea un principio básico. En la Universidad no es posible que convivan el populismo con el saber y, además, enfrentado a los rectores.

Manuel Castells ha permanecido desaparecido durante meses del mapa político y al aparecer lo que ha provocado han sido problemas. Populismo en estado puro. Torpeza política en grado máximo.