Un concierto para el alma y por la discapacidad

Es por ello que el programa estará conformado por composiciones, instrumentales y líricas, aptas para que estas personas con discapacidad e hipersensibilidad acústica puedan también disfrutarlo , como el ‘Adagio’ de Albinoni o el ‘Ave María’ de Schubert. “Son piezas en las que no hay momentos de mucho volumen, que tampoco tienen excesivo contenido rítmico que pueda estresarlos o ponerlos nerviosos. De ahí el título de ‘Música para el alma’, ya que es música por así decirlo más relajada, para disfrutarla y, sobre todo, para que estas personas puedan asistir, ya que muchas veces se programan conciertos para ellos sin pensar en ellos ”, explica Velázquez.

Tanto director como banda y tenor participarán de forma desinteresada, sin percibir ninguna retribución. Para cubrir los costes – principalmente de transporte y desplazamiento – el concierto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá del Río desde su delegación de Cultura, así como distintas empresas y entidades de la localidad. La recaudación vendrá de la venta de entradas, al precio de 4 €, que podrán adquirirse en la propia Casa de la Cultura. Del mismo modo, se ha habilitado una Fila Cero, para colaborar aportando el coste de la entrada por Bizum en el número 05586.

Si algo caracteriza al músico ilipense es su compromiso social – realizando cada año un evento o una acción solidaria –, así como la humildad con la que lleva a cabo todos los proyectos benéficos realizados hasta el momento, que no han sido pocos. Ejemplo de esto es que el recital en Alcalá del Río lo cerrará una obra de su autoría, compuesta “pensando en Alcalá del Río, pero que se estrenó en Bollullos y aquí no se ha tocado”. Sin embargo, esta pieza será interpretada fuera de programa, para que su nombre no aparezca en el mismo.

Para llegar hasta aquí, Juan Manuel Velázquez ha recorrido camino plagado tanto de música como de solidaridad. Le avalan también más de un centenar de composiciones propias, entre las que se cuentan marchas dedicadas a cada uno de los titulares de las hermandades de Alcalá del Río, a su patrón; pasodobles – con uno también dedicado a su pueblo –, cantos para coro e incluso una treintena de composiciones para música de capilla.