2020: Un año sin toros en Sevilla

El pasado 12 de octubre se tenía que haber celebrado el último festejo de la temporada 2020 en la plaza de la Maestranza. Era el proyectado festival a beneficio de la Bolsa de Caridad del Gran Poder que se habría unido al rico programa de actos –también truncado- preparado por la cofradía de San Lorenzo para conmemorar el IV centenario de la imagen del Señor. No hubo tal; la emblemática fecha se convirtió en el dudoso colofón a un año en blanco que, sin embargo, sí había llegado a escribir su propio guión. Hasta contaba con cartel anunciador, una obra vanguardista y rompedora del creador alemán Albert Oehlen que había sido presentada por la Real Maestranza a comienzos de diciembre de 2019, cuando los rigores del covid aún eran demasiado lejanos .

Se presentan los carteles

La Feria de Abril de 2020 estuvo lista a comienzos de febrero. El día 13 del mismo mes era presentada en el habitual acto celebrado en el Salón de los Carteles aunque las combinaciones, que habían circulado en un indiscreto pantallazo que pasó de móvil en móvil la jornada anterior, ya eran archisabidas. Valencia no renunció a prestar el titular más llamativo a la prensa especializada al dar su particular versión de la ausencia de Aguado en Resurrección: “¿Por qué no Garcigrande?”. Quedaba aún un mes para el aire acabara dando la vuelta...

Mientras tanto, los actos habituales de la pretemporada taurina seguían su curso. El día 20 de febrero, dentro de una deslumbrante carpa trasparente instalada en los medios de la plaza de toros, la Real Maestranza de Caballería celebró su tradicional acto de entrega de premios taurinos y universitarios correspondientes a la temporada y el curso anterior. Pero el evento tenía un matiz especial: se celebraba el 350 aniversario del instituto del cuerpo nobiliario. No podía faltar su Hermano Mayor efectivo, el rey Felipe VI, que recibió el calor de las fuerzas vivas de la ciudad, el mundo universitario y todo el sector taurino mientras arreciaba la bronca política y los ataques a la institución desde ciertos sectores sociopolíticos.