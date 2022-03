Rafael Montesinos: diecisiete marzos después

Un 4 de marzo de 2005, hace ahora diecisiete primaveras, se marchó al otro mundo, en el que creía, con 84 años y más de una veintena de libros que lo ya lo habían confirmado como el último heredero de la gran escuela poética sevillana, aunque se fuera de aquí con apenas veinte años y toda la savia de Andalucía por sus venas. “ Lo de Dios ni Dios lo entiende, / que al par que nos da la vida / le pone fecha a la muerte ”, dejó escrito por soleá. También necesitó esa breve estrofa que tan bien le salía para dejar su último testimonio, que su familia no tardó en cumplir: “ He vivido cuatro día: / tres no fueron sevillanos. / Llevadme a la tierra mía ”.

En 1944, el año que Dámaso Alonso publicó su Hijos de la ira, Rafael Montesinos se estrenó con Balada del amor primero. Le sucedieron otros títulos que ya daban muestra de una poética consolidada en el dominio de la profundidad temática y de la métrica: Canciones perversas para una niña tonta, El libro de las cosas perdidas o Las incredulidades. De aquella época es su “Canción de mis veintiséis años”: “¡Ay!, lo poco que me queda / al final lo perderé. / Y después de todo, ¿qué? / ¡Con lo poco que me queda! / Dímelo tú, vida mía, / todo esto, ¿para qué? / Mi tristeza, mi alegría, / mi incredulidad, mi fe, / mi pobre melancolía / por la que me salvaré... (...) Me muero por que me quieran, / pero nunca lo diré, / y después de todo, ¿qué? / ¿Morir para que me quieran? / ¿Que me quieran? ¿Para qué?”.



Los años 50 alumbraron los poemarios País de la esperanza, La soledad y los días y El tiempo en nuestros brazos, dedicado a su mujer y a sus hijos, una espléndida celebración de lo doméstico por la que fue galardonado con el Nacional de Literatura y el Ciudad de Sevilla. Con el primero terminó de demostrar su talento con el soneto: “Nació. Vivió feliz. Sorbió la vida / de un solo y bello trago adolescente. / Buscó su soledad, y hallóse enfrente / de una terrible, inesperada herida. / Dio en la locura de creer en todo. / ‘¡Oh sensatez de no creer en nada!’ / dijo, y después el alma, ilusionada, / quiso sentir la vida de otro modo. / Harto de hablarle a un Dios sordo a su ruego / (¡oh peligroso corazón cansado, / que no le das a tu fe palos de ciego!), / en la esperanza de otra luz moría. / ‘Cuánto tarda en llegar el nuevo día!’, / dijo, y se echó a dormir del otro lado”.

En la década de los 60, que trajeron tantas innovaciones también en otros géneros, él dio a la imprenta una Breve antología poética y La verdad y otras dudas. Y en 1963 fue elegido miembro de la Hispanic Society de Nueva York. Con su ensayo Bécquer, biografía e imagen, de 1977, consiguió el Premio Nacional de Ensayo y el Fastenrath de la Real Academia Española dos años después.

Ya para entonces, se había especializado en preparar otros ensayos y ediciones de otros autores. Así, en 1960 había publicado Poesía taurina contemporánea, y tres años después, la Suma taurina de su tocayo Alberti. En 1980 sacó su Primera antología poética de Aristides Pongilioni, un antecedente de Bécquer que poca gente conocía hasta entonces. De 1995 es la edición de las Rimas de Bécquer que le publicó la editorial Cátedra con una introducción suya absolutamente libérrima.

Sus principales inclinaciones en verso fueron la melancolía existencial, el amor como experiencia salvadora, la fe religiosa, el paso del tiempo y la proximidad de la muerte, además de sus persistentes recuerdos de infancia y adolescencia... “¿Quién me dio este país y este momento / transitorio de un siglo a la deriva? / ¿Quién me puso en la frente pensativa / esta alegría y este sufrimiento? / ¿Quién dejó entre mis labios este acento / de dolor? ¿Quién me tiene en alma viva? / ¿Quién decretó a la dicha fugitiva? / ¿Quién al dolor -¿por qué?- lo hizo tan lento? / El alma hacia los cielos se dirige, / velocísimamente enamorada, / descarnada del cuerpo que la rige. / Pero el amor, de pronto, da la vuelta / y el ama da en el pecho alicortada. / Yo no sé quién me tiene y quién me suelta”.

Cuando en 1989 fue nombrado Montesinos Hijo Predilecto de Andalucía, junto al también poeta Luis Rosales (diez años mayor que él), nadie dudaba ya de que era un poeta imprescindible sobre el que había que volver más temprano que tarde.

Yo estoy solo en la tarde. Miro lejos,

desesperadamente lejos. Quedan

por el aire las últimas palabras

de los enamorados que se alejan.

Las nubes saben dónde van, mi sombra

nunca sabrá dónde el amor la lleva.

¿Oyes pasar las nubes, dime, oyes

resbalar por el césped mi tristeza?



Nadie sabe que amo. Nadie sabe

que si llegó el amor trajo su pena.

Yo estoy sólo en la tarde y miro lejos.

No sé de dónde vienes a mis venas.



Te me vas de las manos, no del alma.

Nos separan montañas, vientos, fechas.

El amor, cuando menos lo pensamos,

se nos viste de ausencia.



Estoy en soledad. Miro a lo lejos

oscurecer la tarde y mi tristeza.

Estoy pensando en ti y estoy pensando

que acaso en soledad también me piensas.