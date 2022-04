Domingo de Ramos: el triunfo de la luz

Es el día de la luz, de la emoción liberada, de los anhelos abstrusos, de las caricias del alma. El alfa de la semana más solemne de cuantas pueblan el calendario, el epítome de nuestro recorrido como cristianos, la victoria de la primavera sobre el invierno. No hay otro día como el Domingo de Ramos, al igual que no hay cofrade que no lo devore con ansias, máxime si este viene precedido de dos años de sequía, de un binomio caracterizado por la enfermedad, la pérdida y el dolor, de una «noche oscura del alma», que diría San Juan de la Cruz, de la que, desgraciadamente, aún no se ha escrito la última estrofa.

Nada será igual en la jornada donde Jesús es aclamado entre ramos de olivos —ni en Sevilla ni en Jerusalén—; pero a pesar de todo, los cofrades nos esforzaremos en extraerle la savia a la dicha, en comulgar con el prójimo entre humaradas de incienso, en rezar por los que se fueron y dar gracias por los que están.

El Domingo de Ramos de 2022 pasará a los anales como el de la calma tras la tormenta, el del bálsamo para las heridas, el del alimento de los pobres. Una Eucaristía marcada por el deseo de paz, prosperidad y salud para el mundo. Un maná en medio del desierto. Un estímulo para seguir viviendo.

La Borriquita

El triunfo de la luz cobra vida en la Colegial del Divino Salvador con la procesión de los nazarenitos blancos. Este año la cofradía, todo un dechado de dulzura y pasión por la fiesta, incrementa su nómina, para lo cual resultará clave la nueva insignia creada para distribuir los tramos. Se trata del Guion «Dejad que los niños se acerquen a mí», que debía haber lucido en la Semana Santa de 2020 para conmemorar los 50 años de la separación de los cortejos de La Borriquita y El Amor.

Jesús Despojado

La hermandad de Molviedro estrena los faroles de cola para el paso de palio de la Virgen de los Dolores y Misericordia, y la marcha ‘Al Rey de los Reyes’, obra de Javier Cebrero Arias. La misma fue estrenada el pasado mes de febrero por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes en la iglesia conventual del Santo Ángel. Aunque, sin duda, su novedad más llamativa son los nuevos ropajes para las imágenes secundarias del misterio, obra de José Antonio Grande de León.

La Paz

Los hermanos del Porvenir estrenan un nuevo Guion diseñado por Gonzalo Navarro y ejecutado por Manuel Solano con el lema «El fruto de la Victoria de Cristo es la Paz». La insignia va bordada en plata sobre fondo de terciopelo azul. Otro de los estrenos es el remate del lábaro de la Coronación, realizado en el taller de orfebrería de los Hermanos Delgado, al que hemos de sumar una miniatura en plata de la Inmaculada que se incorporará con la Virgen de la Paz gótica que se retiró en su momento por la beatificación de Sor Ángela de la Cruz. En cuanto a su recorrido, realizará algunos ajustes a la ida, y en lugar de continuar por la Avenida de la Constitución para pasar por delante del edificio de Correos, el cortejo tomará por la calle Santo Tomás para continuar por Tomás de Ibarra hasta llegar al Postigo. Esto permitirá aliviar a su cuerpo de nazarenos del sol de la Avenida, evitando asimismo el paso por las infraestructuras del tranvía.

La Cena

Entre los proyectos más importantes de la hermandad está el nuevo paso de misterio para el Señor de la Sagrada Cena. Tras convocar un concurso nacional de ideas, en 2021 se presentaron los ocho diseños finalistas, de los cuales tres llegarán a un cabildo extraordinario para que sean sus hermanos quienes elijan el definitivo. La junta de gobierno se plantea que su ejecución se lleve a cabo en cuatro años. Este Domingo de Ramos, el conjunto tallado por Ortega Bru presenta una nueva disposición gracias al afán de Fernando Aguado, que ha analizado el boceto de barro creado por el escultor así como los documentos del día de su bendición para aportarle mayor dinamismo. Por su parte, Antonio Santiago se estrena como capataz de la Virgen del Subterráneo.

La Hiniesta

Durante su estación del Domingo de Ramos, la cofradía visitará a las Hijas de la Caridad de la Plaza del Pumarejo, por lo que tomará por la calle Aniceto Sáenz en lugar de hacerlo por Fray Diego de Cádiz. En el capítulo de enseres, recupera la saya de Juan Manuel Rodríguez Ojeda de principios del siglo XX, gracias a un diseño de Francisco Javier Sosa Sánchez. Los hermanos asistieron el pasado mes de marzo al estreno de dos nuevas composiciones musicales dedicadas a su Dolorosa: ‘Bella flor de San Julián’, de Antonio Moreno Pozo, e ‘Hiniesta Dolorosa’, de Cristóbal López Gándara.

San Roque

La hermandad se halla inmersa en la celebración del 75 Aniversario de la Coronación de la Virgen de Gracia y Esperanza. Con este motivo, el 21 de marzo, tuvo lugar un acto de exaltación literaria a cargo de Miguel Cruz Giráldez, Antonio J. Muñoz Maestre y Aurelio Verde Carmona. El programa continuará desarrollándose hasta otoño, culminando con una salida extraordinaria, el 12 de octubre, por las calles de su barrio.

La Estrella

Este Domingo de Ramos, la Dolorosa trianera lucirá el palio diseñado por Garduño y ejecutado por Fernández y Enríquez en 1995, pudiendo organizar su cortejo en la parroquia de San Jacinto —templo desde el que no pudo salir en la Semana Santa de 2020— así como en el patio del colegio homónimo. Por otro lado la cofradía, cuya entrada está fijada a las 3:15 de la madrugada del Lunes Santo, volverá a pasar por la calle Pastor y Landero, en lugar de hacerlo por el Paseo de Colón.

La Amargura

Dada la suspensión de las Semanas Santas de 2020 y 2021, los titulares de la corporación de San Juan de la Palma procesionarán por primera vez tras la restauración llevada a cabo por Enrique Gutiérrez Carrasquilla, quien asimismo ha diseñado un nuevo suelo para el primer paso inspirado en el mosaico del palacio de Herodes en Masada. Tras el misterio, la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas interpretará por primera vez la marcha ‘Y se hizo el Silencio...’, compuesta por su director musical Francisco Ortiz Morón y estrenada el 18 de marzo en la iglesia conventual del Santo Ángel. La cofradía retrasa su salida diez minutos, fijándose la irrupción de la Cruz de Guía en la plaza a las 19:55 horas.

El Amor

Al hallarse en restauración su manto en el taller de Manuel Solano, en Morón, la Virgen del Socorro lucirá una pieza lisa de color rojo, estrenando a su vez la candelería en plata de ley realizada en Orfebrería Villarreal. Dichas piezas debían haber procesionado el Domingo de Ramos de 2020.