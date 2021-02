Policía científica de Sevilla, eficacia contra los ‘malos’

Con #Infraganti esta semana conoceremos más la Policía Científica (PC). Los ‘CSI’ sevillanos no envidian a sus colegas foráneos o de las series televisivas. Su vocación y espíritu de servicio absuelve o prueba delitos.

Adentrase en la sede de Brigada Provincial de la Policía Científica (PC) intriga. Lograr entrevista con los jefes y conocer de cerca su trabajo costó meses al periódico decano de Sevilla. La culpa fue de la situación creada por la pandemia del Covid-19.

El tópico del cine y televisivo crea estándares sobre lo que percibimos del mensaje audiovisual. La realidad norteamericana se dramatiza con actores y actrices, técnicas y medios que chirrían con un país donde más violencia y armas sin control registra sin estar en guerra. La criminalidad en los EEUU no baja ni ajusticiando reos, ni desplegando sinergias entre policías federales (NSA, DEA, FBI, ATF) o estatales. Estimados lectores, sigan tranquilos: ¡Spain is different! Nada que envidiar a los norteamericanos.

Ya sabíamos que, según el INE y año tras año, entre las instituciones más valoradas por los españoles está la Policía Nacional. El dato no es baladí; supera airosa el papel represor y censor que tuvo en tiempos pretéritos. El ojo ciudadano la escruta hoy más cercana y eficaz. Encontramos razones: rejuvenecieron sus cuadros, especializaron sus unidades y se incorporó el talento y valía femenina -desde 1979-

Un inspector, amable y con bata blanca, recibe a quien suscribe en el control de seguridad del complejo policial que antes albergaba a la Policía Armada. En el despacho de la Jefatura de PC sevillana esperan de uniforme el Inspector-Jefe Gabriel Romero –experto en Balística y destinado en la PC desde que es policía en 1982- y el segundo jefe. Lo presenta como ’Pepe’ y es experto en informática. Las medidas de seguridad, por el maldito virus, son enormes. Limitaron este reportaje, que pretendía meter el ojo en los microscopios buscando verdades.