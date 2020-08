Historias goyescas...

No es la primera vez que Ronda –como veremos- se queda sin su evento más característico. La Goyesca, por cierto, tampoco nació con vocación de continuidad. El primer festejo, organizado para conmemorar el segundo centenario del mítico matador rondeño Pedro Romero, se celebró en 1954 como una corrida concurso en la que se anunciaron Cayetano Ordóñez -el segundo Niño de la Palma- César Girón y Antonio Bienvenida, caracterizados con enormes patillas para evocar la atmósfera de finales del siglo XVIII. Los dos años siguientes ni siquiera se celebró.

1964 marca el nacimiento de una nueva etapa: Antonio vuelve a ser fijo en los carteles en un lustro prodigioso que finaliza en 1969. Ha cambiado la baraja de toreros: repiten Bienvenida o Aparicio pero ya aparecen los nombres de Miguelín o Palomo Linares. Pero el maestro de Ronda no comparecería en la Maestranza de piedra en 1970. Tampoco lo haría en 1971, año de su auténtica retirada de los ruedos en San Sebastián. Pero Ordóñez volvería a prepararse a fondo para volver a su festejo más querido en 1972, mano a mano con Antonio Bienvenida. Llegó a matar más de 50 toros a puerta cerrada -concentrado en Estepona- antes de volver a enfundarse el traje goyesco . Se había encargado un nuevo vestido pero había adelgazado tanto durante esa concienzuda preparación que tuvo que combinar la flamante casaca blanca con la taleguilla celeste de un traje anterior. A los tres toros que había sorteado sumó el sobrero a puertas abiertas, cuajando los cuatro entre el delirio del público. Aquel año se inauguraba la penúltima época del maestro al frente de la Goyesca. Retirado de la guerra de la temporada, su comparecencia anual en la plaza de la Maestranza de Ronda se convirtió en una auténtica peregrinación de aficionados de todo el mundo. Los antiguos viajes de ida y vuelta en el expreso de Algeciras aún son añorados por los fieles de la religión ordoñista que lo vieron alternar con matadores de la talla de Paquirri o Paco Camino -bases de este periodo- además de Curro Romero o Manzanares, que se convertiría en base de las goyescas de la década siguiente.

Ordóñez volvería a tomar distancia entre 1978 y 1979. Los carteles experimentaron un extraño bajón de calidad que se recuperaría por completo en 1980, año del recordado mano a mano entre el mismísimo Ordóñez y su yerno Paquirri. El maestro volvió a sumar el sobrero y la acostumbrada apoteosis. Pero ésa fue la última Goyesca del genio de Ronda, que también tenía previsto actuar en la de 1981 aunque se hizo sustituir por el mismísimo Manuel Benítez ‘El Cordobés’ , con el que nunca llegó alternar de luces. No había sido un año grato para Ordóñez, que había intentado volver a los ruedos espoleado por los retornos jubilosos de toreros como Manolo Vázquez o Antoñete. El maestro había sufrido un tremendo golpe en los entrenamientos previos que agravaron las secuelas de una antigua lesión. No pudo reaparecer en Málaga, tal y como estaba previsto, y las sucesivas actuaciones en Palma de Mallorca y Ciudad Real le hicieron desistir de su propósito. Había dejado de torear para siempre.

El genial rondeño no abandonó la corrida goyesca pero no volvería a ponerse delante del toro. Se consagró a la función de organizador de un evento al que le costaría recuperar su ausencia, el aura de su irrepetible personalidad. No lo conseguiría, definitivamente, hasta 1987. Paco Ojeda se encerró aquel año con seis toros de Torrestrella y cuajó de cabo a rabo a un gran ejemplar, llamado ‘Bulería’, marcado con el hierro de Torrestrella. La peste equina estaría a punto de dar al traste con el festejo de 1989 pero el festejo se salvó gracias al empeño del propio maestro, que encontró una yegua torda con la que se picó toda la corrida a base de derribos.