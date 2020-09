Tauromaquia: desescombro, reconstrucción y nuevos aires

La semana taurina que se fue –en la que no han faltado festejos de todo signo a un lado y otro de los Pirineos- ha estado marcada por tres noticias de calado. La primera, seguramente la más trascedente para el futuro inmediato, ha sido la presentación –tantas veces demorada- de esa gira de festejos organizada por la Fundación del Toro de Lidia en colaboración con el Canal Toros de Movistar. Ya conocen la noticia. Son quince corridas de toros, tres espectáculos de rejones y otras tres novilladas picadas con un esquema común: se lidiarán cuatro reses, con dos actuantes en mano a mano y dando preferencia por el circuito rural. El empeño no ha sido fácil y ha estado plagado de dificultades internas que empañan, de alguna forma, el esfuerzo común. No hay que perder de vista el objetivo principal, resaltado por Pablo Aguado en una entrevista anterior concedida a este medio. Lo volvió a repetir en la presentación de este serial que lleva el pomposo nombre de ‘Gira de reconstrucción de la tauromaquia’. Pero la denominación es lo de menos. El objetivo no es otro que recabar fondos para devolver el toro y el toreo a nuestra particular España taurina ‘vaciada’. No podría conseguirse sin el concurso de la plataforma televisiva. No conviene perder de vista ese dato aunque ciertos ausentes no hayan querido salir en la foto.