SAV - Síndrome Aumento Volumetría, la arquitectura interior

Entre hombres parece compartido con mujeres, y por lo que se ve en canchas deportivas, que se grita a ese/a árbitro que no pita lo que debe reseñar. O a ese/a entrenador que no da oportunidad al banquillo. Animar al equipo es otra cosa, a eso se va a cualquier evento deportivo. Demasiados hombres llevan dentro a un árbitro y/o entrenador deportivo.

Paseamos por cualquier calle y vemos balcones cerrados con cristales o de obra. Así multiplican el salón, alguna alcoba o montan una pieza donde no cabe nada. Miramos a la azotea de muchos bloques y algún ‘listo/a’ ha colmatado un espacio común transformándolo en privativo. O bien se carga peso al inmueble, a la casa o bloque indebido, no previsto en la licencia de obras. Hay quienes unen habitaciones que sólo fragmentó la codicia del constructor o promotora de turno. O derribamos una despensa para hacer más grande una cocina que se queda, definitivamente, pequeña.



ºAlgunos SAV tienen explicación. Son lentísimas las licencias municipales que se requieren para ampliar negocios, o bien viviendas para VIPs. Un restaurante en Glorieta de los Marineros, un hotel en Argote de Molina o un ático en Casa de la Moneda son ejemplos. Suspendieron licencia sobre modificaciones no previstas en los planes presentados al examen oficial. En Sevilla capital hay incontables ejemplos para probare lo que se afirma aquí.

Esos SAV no son caprichosos. Forman parte del negocio inmobiliario o de la hostelería. Se proyecta o pide una cosa, y se ejecuta otra. Hasta que acude el ojo inspector. El SAV personal es consumar el sueño de sacar tajada a unas decenas de metros cuadrados para quedarse igual. O plasmar un argumento de marketing si se vende el hogar. La historia es harto conocida: Se amplían metros. No se legalizan en el Ayuntamiento ni inscriben en el Registro de la Propiedad. Pero el marketing inmobiliario vende lo que no existe oficialmente. Esta realidad trae no pocos quebraderos de cabeza al vendedor, pues el comprador no paga lo que no es legal.

En suma, el SAV es algo que integra nuestra codicia. Y la de sumar lo que, al cabo, añade poco. En lo rural, el SAV siempre transforma la casa de aperos en una espléndida vivienda con todos sus avíos: pozo, paneles solares, piscina, jardines, etc.... Los drones del SEPRONA-Guardia Civil y los satélites cuyas imágenes se comparten en la red hacen de las suyas para multar lo que realmente es un presunto delito medioambiental o contra la ordenación del territorio

Ese arquitecto interior que acarreamos en el cuerpo a veces nos traiciona. Hasta nos puede arruinar. Algunos SAV con identidad nominal pagan multas, sobrecostes en obras interminables, o hacen reir por el esperpento que consuman. Mejor elegir el hogar sobre la mesura que el tiempo consolida. Las aventuras que nos regala el SAV salen demasiado caras.